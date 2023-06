Trumpovi právníci se setkali se zvláštním vyšetřovatelem Smithem, uvádí média

Washington - Právníci amerického exprezidenta Donalda Trumpa se v pondělí sešli s pracovníky ministerstva spravedlnosti včetně zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, který prověřuje kauzy spojené s bývalým šéfem Bílého domu. S odvoláním na své zdroje o tom informovala americká média. Podle listu The Washington Post (WP) se právníci snažili ministerstvo přesvědčit, aby Trumpa neobviňovalo v souvislosti s přechováváním utajovaných dokumentů v jeho sídle na Floridě.

Na ministerstvo v pondělí dorazila trojice exprezidentových zástupců: James Trusty, John Rowley a Lindsey Halliganová. Oni ani ministerstvo nebo tým vyšetřovatele Smithe téma jednání nekomentovali. Ministr spravedlnosti Merrick Garland se podle médií setkání nezúčastnil, zvláštní vyšetřovatel Smith ovšem ano. Trumpovi právníci na ministerstvu strávili necelé dvě hodiny.

Setkání se odehrálo dva týdny poté, co Trumpův tým požádal o možnost promluvit si s Garlandem kvůli podezření, že prokurátoři se při vyšetřování exprezidenta dopustili pochybení. AP uvádí, že schůzky tohoto typu bývají často možností pro právníky vyšetřované osoby pokusit se před koncem vyšetřování přesvědčit prokurátory, aby obvinění nevznášeli.

WP s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené s děním napsal, že přesně to se v pondělí stalo. "Jakkoli není v ostře sledovaných případech neobvyklé, aby obhájci ke konci vyšetřování dostali takovou schůzku s představiteli ministerstva spravedlnosti, současní a bývalí činitelé uvádějí, že tyto prezentace málokdy změní názor prokurátorů," píše list.

Podle deníku The New York Times (NYT) se v poslední době objevují signály, že linie Smithova pátrání, která se týká vládních dokumentů nalezených v exprezidentově rezidenci, se blíží ke konci. V takovém případě by před vyšetřovacím týmem stálo rozhodnutí, zda vznést obvinění a případně jakého druhu. Spekulace přiživuje i Trumpovo vyjádření po pondělní schůzce, které naznačuje, že tým bývalého prezidenta se připravuje na to, že obvinění vzneseno bude.

"Jak by vůbec mohlo DOJ (anglická zkratka ministerstva spravedlnosti - pozn. ČTK) obvinit mě, který neudělal nic špatného," napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Stejně jako ve svých dalších kauzách prezentoval vývoj jako součást spiknutí v podání zaujatých prokurátorů.

Trump si při odchodu z úřadu na začátku roku 2021 odnesl na Floridu krabice s vládními dokumenty, přestože americký zákon o "prezidentských záznamech" stanoví, že všechny oficiální záznamy měl na konci jeho mandátu převzít Národní archiv. Archiváři od Trumpa na začátku roku převzali 15 krabic obsahujících i dokumenty podléhající utajení, v rezidenci Mar-a-Lago však zůstávaly další citlivé materiály. Neochota Trumpova týmu spolupracovat vyústila loni v srpnu v prohlídku jeho bydliště, při níž agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) zajistili dokumenty se stupni utajení důvěrné, tajné i přísně tajné.

Důkazy jsou v daném případě předkládané velké porotě, která by mohla hlasovat o případných obviněních. Televize NBC News v pondělí přišla s informací, že se tento týden očekává její další zasedání. Podle deníku NYT bylo na programu vystoupení nového svědka.

Trump zároveň čelí obžalobě prokuratury v New Yorku, podle níž zfalšoval několik podnikatelských záznamů ve snaze zakrýt platbu údajné milence v době vrcholící předvolební kampaně v roce 2016. Prokuratura ve státě Georgia zase vyšetřuje kampaň Trumpa a jeho spojenců proti výsledkům posledních prezidentských voleb. Podle deníku The Washington Post se nyní toto vyšetřování věnuje i událostem za hranicemi Georgie, což nasvědčuje snaze prokurátorů vybudovat rozsáhlý případ na základě zákonů proti organizovanému zločinu.

Tažením exprezidenta proti výsledkům prezidentských voleb roku 2020 se zabývá také Smith, stejně jako Trumpovým podílem na povolebních nepokojích v sídle Kongresu. Stav těchto částí vyšetřování je podle NYT méně jasný než vývoj kolem utajovaných dokumentů.