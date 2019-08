Trumpova vláda ohlásila nová pravidla udělování povolení k pobytu

Washington - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes oznámila zpřísnění podmínek udělování povolení k pobytu, takzvané zelené karty. Nově by ji nemuseli dostat migranti, kteří mají nízké příjmy a v USA čerpají nějakou formu sociální pomoci. Opatření by podle televizní stanice CNN mohlo výrazně snížit počet přistěhovalců přicházejících do USA legálně, protože by pro úřady bylo jednodušší zamítnout jim zelenou kartu i žádost o vízum.

Aktivisté pomáhající migrantům se podle agentury AP obávají, že nová pravidla, která vstoupí v platnost v říjnu, budou migranty odrazovat od toho, aby požádali o sociální pomoc.

Ředitel imigračního úřadu Ken Cuccinelli dnes novinářům podle CNN řekl, že smyslem normy je "povzbuzovat soběstačnost těch, kteří chtějí přijít do USA nebo tam zůstat". Vláda podle něj očekává, že migranti všech příjmových kategorií se budou o sebe schopni postarat. "Takže pokud lidé nebudou soběstační, je to negativní faktor, který velmi ovlivní rozhodnutí, zda se budou moci legálně stát trvalým rezidentem," dodal.

AP připomíná, že podle federálního zákona již nyní žadatelé o zelenou kartu musí prokázat, že nebudou pro společnost zátěží. Nová pravidla rozšiřují počet sociálních programů, které by mohly žadatele o zelenou kartu diskvalifikovat. Je mezi nimi například účast ve zdravotní péči o chudé v rámci programu Medicaid, příspěvky na bydlení a jídlo a podobně.

Trump dal už v roce 2016 během volební kampaně najevo, že migrační otázku považuje za stěžejní bod svého politického programu. Zavázal se tehdy i k razantním krokům, které proud přistěhovalců především ze středoamerických států zastaví. Dnes oznámená pravidla patří podle AP mezi nejtvrdší opatření s cílem omezit legální přistěhovalectví.