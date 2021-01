Trumpova hanba a útok na demokracii píší o USA německá média

Berlín - Pokus o puč, útok na demokracii či Trumpovo hanebné finále. Takovými titulky dnes německá média informují o středečních násilnostech v USA, které zachvátily budovu Kapitolu, sídla amerického Kongresu. Do zákonodárného sboru pronikl dav příznivců dosluhujícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa, aby zabránil potvrzení loňských listopadových voleb. V nich Trumpa porazil demokrat Joe Biden. Trump se s porážkou odmítá smířit a své příznivce burcuje tvrzením, že mu bylo vítězství ukradeno. Podle magazínu Der Spiegel je otázkou, zda ještě existuje naděje na lepší Ameriku.

Bulvární deník Bild, který je nejprodávanějším v Německu, dnes napsal, že Amerika zažívá chvíle veliké ostudy. "Politici z celého světa jsou šokováni útokem Trumpových příznivců na Kapitol ve Washingtonu. Mnozí to považují za útok na demokracii," uvedl Bild. List připomenul slova některých amerických zákonodárců, kteří akci označili za pokus o puč.

Magazín Der Spiegel v komentáři uvádí, že odpovědnost za dění má Trump, který už před Vánocemi vyzýval své přívržence , aby se ve Washingtonu 6. ledna zúčastnili velkého protestu. "Buďte tam a buďte rozzuření!" napsal tehdy podle časopisu prezident. "A zuřivé to bylo," dodal Der Spiegel.

"Armáda fanatických Trumpových přívrženců vzala útokem Kapitol, sídlo amerického Kongresu, který ten den měl oficiálně a s konečnou platností potvrdit vítězství Joea Bidena," napsal Der Spiegel. Jindy formální hlasování obou kongresových komor ale skončilo evaukací zákonodárců, neboť prostory Kapitolu se staly dějištěm anarchistických scén, uvedl magazín. "Neuvěřitelné výjevy," poznamenal Der Spiegel.

Magazín se rovněž pozastavil nad tím, že Trump se ve videoposelství a v tweetech davu zastal a vyzval, aby si lidé tento den pamatovali. "Na tento den bude ale vzpomínat celá Amerika. Znepokojivé obrázky se vtisknou do kolektivní paměti Spojených států jako den hanby, kdy na instituce druhé nejstarší demokracie světa zaútočil běsnící dav," napsal Der Spiegel.

V dalším komentáři Der Spiegel poukazuje na to, že středeční dění ve Washingtonu byli dosud lidé zvyklí vídat v jiných zemích. "Takové scény lidé znají z padlých států a represivních režimů. Ne z USA, které se pyšní tím, že jsou kolébkou a ochráncem západních demokracií," dodal magazín.

"To, co se ve Washingtonu stalo, není Amerika, rozhodně ne," napsal list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle deníku se stalo novým dnem Trumpova prezidentství to, že tisíce Trumpových přívrženců obsadily symbol americké demokracie. "A jen několik hodin předtím Trump před svými stoupenci jen přiléval olej do ohně, v den, kdy senátoři a kongresmani chtěli a měli splnit svou ústavní povinnost," uvedl FAZ. Ten poznamenal, že díl viny nesou i ti republikáni, kteří se zastávají Trumpa. "Prezidenta, který se vzpírá uznat porážku a který možná není při smyslech," dodal.

O ostudě podobně jako jiná německá média dnes psal i list Süddeutsche Zeitung, který násilné události ve Washingtonu označil za puč šílenství. "Je to ostuda Washingtonu," napsal deník. "Pokud se právní stát tomuto prezidentovi konečně nepostaví, pak prohrál," dodal.