Trumpa čekají ve věznici v Atlantě po obvinění ze zásahů do prezidentské volby

Atlanta (USA) - Americký exprezident Donald Trump se dnes chystá počtvrté od začátku roku vydat úřadům v návaznosti na obvinění vznesená proti němu. Ve věznici v Atlantě se má přihlásit kvůli kauze zásahů do posledních prezidentských voleb ve státě Georgia. Trump avizoval, že se k vypracování příslušných záznamů dostaví odpoledne místního času (večer SELČ), z věznice bude nejspíše rychle propuštěn.

Stejně jako dalších 18 obviněných exprezident absolvuje úvodní proceduru spojenou s obžalobou v areálu na ulici Rice Street, který je nechvalně proslulý kvůli špatnému zacházení se zadržovanými. Věznice okresu Fulton je přeplněná a podle právníků jsou tam časté útoky bodnými zbraněmi, napsala agentura AP. Jen za poslední měsíc tam zemřeli tři lidé.

Trump se v ní zřejmě zdrží jen krátce, pakliže složí alespoň deset procent z kauce stanovené na 200.000 dolarů (přes 4,4 milionu korun). Okresní šerif Patrick Labat před několika dny uvedl, že Trump absolvuje stejný proces jako jakýkoli jiný obviněný, což by znamenalo, že mu budou odebrány otisky prstů a že budou pořízeny policejní fotografie jeho obličeje.

V předchozích kauzách kolem exprezidenta se jeho fotografie nepořizovaly, bývalý šéf Bílého domu také nebyl spoután. Jak přesně bude nakonec vypadat procedura v Georgii, není zcela jasné. Jak podotýká AP, Trump je neustále pod dozorem prezidentské ochranky.

Na své sociální síti Truth Social ve středu uvedl, že se "hrdě" nechá zatknout ve čtvrtek odpoledne. Nečeká se, že by tak jako v dřívějších případech exprezident ihned předstoupil před soud a vyjádřil se k otázce své viny, neboť tento krok se v okrese Fulton zpravidla odehrává až s odstupem.

Trump a další čelí obviněním, že nelegálně zasahovali do volebního procesu v Georgii, když se různými způsoby snažili zvrátit těsnou porážku republikánského politika v prezidentských volbách. Jde o čtvrtou trestní kauzu, v níž velká porota schválila obvinění někdejšího prezidenta. Ten jakékoli provinění odmítá a vykresluje se jako oběť politické perzekuce.

Trump je prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, zároveň se znovu uchází o pozici hlavy státu a je favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb v roce 2024. Jeho preference mezi republikánskými voliči od oznámení prvních obvinění ještě mírně stouply a nyní jsou lehce nad 50 procenty. Trump by mohl do Bílého domu kandidovat i v případě odsouzení. Pokud by zvítězil, mohl by sám sobě udělit milost ve federálních případech. Touto cestou se však nemůže vypořádat s obviněními na úrovni jednotlivých států, jako jsou ta v Georgii.