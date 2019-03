Washington - Donald Trump by se zklamal v severokorejském vůdci Kim Čong-unovi, kdyby se potvrdily zprávy o tom, že Severní Korea obnovila část raketové základny, kterou loni v létě začala likvidovat. Šéf Bílého domu to dnes ve Washingtonu řekl novinářům. Informace o obnově vojenského zařízení vyplývají ze satelitních snímků, na které se odvolávají jihokorejští a američtí experti.

Nové snímky dokládající stavební ruch byly pořízeny jen dva dny po druhém summitu Trumpa s Kimem, který se minulý týden konal v Hanoji. Podle americké výzkumné skupiny 38 North naznačují, že obnova základny Sohe začala mezi 16. únorem a 2. březnem. Skupina 38 North na základě analýzy satelitních snímků informuje o vývoji v KLDR. Práce na obnově severokorejské raketové základny potvrdila rovněž jihokorejská rozvědka.

"Byl bych velmi zklamán, kdyby se to dělo," řekl prezident s odkazem o zprávy o obnově raketové základny. "Je to velmi čerstvá zpráva... Velmi, velmi bych se zklamal v předsedovi Kimovi, a myslím, že se to nestane, ale uvidíme, co se stane. Podíváme se na to, nakonec se to vyřeší," konstatoval Trump v Oválné pracovně Bílého domu.

Demontáž objektů na raketové základně na západě KLDR začala loni v červnu. Kim tehdy likvidaci tohoto zařízení označil za konkrétní krok k odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Opatření bylo vnímáno jako snaha o budování důvěry mezi KLDR a USA. Demontážní práce ale byly na konci léta pozastaveny, když vyjednávání mezi Washingtonem a Pchjongjangem ustalo.