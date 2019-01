Washington - Americký prezident Donald Trump při návštěvě Pentagonu zveřejnil modernizovanou strategii protiraketové obrany, jejíž součástí je i plán rozmístění čidel ve vesmíru. Nové prostředky kosmické obrany mají pomoci lépe čelit hrozbám íránských a severokorejských raket a nových moderních zbraní Ruska a Číny. USA svou obrannou strategii revidovaly naposledy v roce 2010.

"Náš cíl je jednoduchý: odhalit a zneškodnit (útočící rakety)," řekl Trump v sídle ministerstva obrany. Mimo jiné pak zdůraznil svou "stoprocentní podporu" Severoatlantické aliance, podle něj je ale důležité, aby alianční země dostály svým finančním závazkům.

Podstatou nové americké obranné strategie je podle agentury AP zdokonalení obranných prostředků rozmístěných v kosmu, které budou rychleji zjišťovat, sledovat a nakonec i ničit protivníkovy rakety. Plán připouští nebezpečí militarizace vesmíru, a proto předpokládá další výzkumy a studie. Žádné definitivní rozhodnutí ještě nepadlo.

Pentagon by měl do kosmu umístit čidla, která rychleji rozpoznají nepřátelskou raketu již v okamžiku jejího startu. Ve vesmíru by měly být rozmístěny bojové prostředky schopné zničit útočící rakety během prvních minut letu.

Vypracováním revidované verze kosmické obrany pověřil ministerstvo obrany Kongres. Nová strategie má lépe chránit USA před potenciálními protivníky - Ruskem a Čínou, které vyvíjejí stále vyspělejší útočné zbraně schopné ohrozit Spojené státy a jejich spojence. Kremelský šéf Vladimir Putin například loni oznámil, že Rusko má k dispozici nový typ nadzvukové rakety, kterou obranné systémy nemohou zachytit. Strategie však mezi největší bezpečnostní hrozby USA dál řadí také Severní Koreu.

"Ačkoli existuje možnost nové cesty k míru se Severní Koreou, představuje KLDR mimořádnou hrozbu a USA musejí zůstat ostražité," píše se v dokumentu.

Dosavadní protiraketová obrana USA je založena na prostředcích rozmístěných na zemi a na moři. Bílý dům už dřív dal najevo, že dalším krokem je rozmístění takových prostředků v kosmu, uvedla agentura AP s odvoláním na informaci vládních činitelů. Plán rozšíření kosmické obrany měl být zveřejněn už loni, ale z neznámých důvodů Bílý dům oznámení odložil.

Zvýšený důraz na protiraketovou obranu se podle expertů může dostat do kolize s ostatními obrannými prioritami USA, například s vývojem nové generace jaderných zbraní. Může mít i dopad na americkou diplomacii, protože Rusko a Čína pohlížejí na zdokonalování americké obranné strategie nanejvýš kriticky.