Trump zvažuje, že v New Yorku kvůli viru vyhlásí karanténu

Washington - Americký prezident Donald Trump zvažuje, že v New Yorku vyhlásí karanténu, aby zamezil dalšímu šíření koronaviru. Karanténa bude znamenat mimo jiné omezení cestování. Stát New York je nejvíce zasaženým místem v USA, počet nakažených tam stoupl na více než 52.000 a počet obětí vzrostl na nejméně 728. Kromě New Yorku by mohla být karanténa vyhlášena ještě v "New Jersey a určitých částech Connecticutu", dodal Trump.

Karanténa v New Yorku by podle prezidenta měla být krátkodobá, měla by trvat asi dva týdny. Guvernér Andrew Cuomo v reakci na Trumpova slova prohlásil, že "s ním o žádné karanténě nemluvil". "Ani nevím, co by to znamenalo," dodal.

Podle Trumpa by mělo jít o "vynutitelnou karanténu", která omezí cestování, protože Newyorčané jezdí na Floridu a "to nechceme". Jak prezident dodal, raději by k tomuto kroku nepřistupoval, nicméně "nejspíš to bude potřeba".

Podle údajů televize CNN se dosud v celých Spojených státech koronavirem nakazilo nejméně 111.115 lidí. 1842 pacientů pak na nemoc COVID-19 zemřelo.

Trump slíbil, že USA vyrobí 100.000 plicních ventilátorů

Prezident Trump v noci na dnešek prohlásil, že Spojené státy vyrobí za 100 dní 100.000 plicních ventilátorů, které poslouží pacientům nakaženým koronavirem. Krátce předtím šéf Bílého domu nařídil ministerstvu zdravotnictví, aby s využitím zákona o obranné výrobě přinutilo firmu General Motors plicní ventilátory pro vládu USA vyrábět. Počet nakažených koronavirem v USA přesáhl 100.000, což je nejvíce na světě. Informovala o tom agentura Reuters.

"Vyrobíme spoustu ventilátorů," řekl Trump a slíbil, že se postará jak o potřeby obyvatel Spojených států, tak také pomůže dalším zemím. Podle Trumpa je velká pravděpodobnost, že USA nebudou takové množství plicních ventilátorů potřebovat, a pak dojde i na jiné země. Koordinátorem operace bude poradce Bílého domu Peter Navarro.

V případě General Motors Trump uplatnil zákon o obranné výrobě z dob studené války, který umožňuje nařídit společnostem výrobu nezbytnou pro zajištění bezpečnosti USA. Analytikové ale upozorňují, že není jisté, zda je takové rozšíření výroby krátkodobě technicky možné.

Prezident uvedl, že společnost General Motors "plýtvá časem" a že využití zákona zajistí rychlou výrobu plicních ventilátorů, které budou zachraňovat životy Američanů. Trump se podle agentury AP doposud využití tohoto zákona zdráhal, nyní však prohlásil, že "boj proti viru je příliš naléhavý".

General Motors je pouze jednou z řady amerických společností, které se nyní kvůli koronaviru snaží zahájit výrobu plicních ventilátorů. Podle odborníků je ale možné, že produkce v žádném případě nebude schopna pokrýt celkovou potřebu.

Nemocnice ve Spojených státech nyní mají zhruba 65.000 plicních ventilátorů vyhovujících pro všechny případy vážné nákazy koronavirem. Po zahrnutí jednodušších přístrojů, které nejsou použitelné pro všechny případy, by se počet ventilátorů mohl pohybovat kolem 170.000, uvedl doktor Lewis Rubinson z nemocnice v americkém městě Morristown.

Specialista na infekční nemoci James Lawler v únoru odhadl, že během koronavirové krize bude muset být v USA na plicní ventilátor připojeno kolem 960.000 lidí.

Trump před rozhodnutím o využití zákona kritizoval společnost General Motors za to, že nedodržela slib dodávky těchto zařízení. "Řekli, že nám velmi rychle dají 40.000 velmi potřebných ventilátorů. Nyní mluví o tom, že jich bude jen 6000, že budou koncem dubna a že za ně chtějí balík," napsal na twitteru.

Trumpův přístup podle agentury AP prošel výraznou změnou oproti čtvrtku, kdy prezident označil požadavky nemocnic na ventilátory za přemrštěné. "Nevěřím, že potřebujete 40.000 nebo 30.000 ventilátorů," řekl v rozhovoru s televizí Fox News.

Spojené státy podle nejnovějších údajů webu Univerzity Johnse Hopkinse registrují 104.661 lidí nakažených koronavirem a 1706 obětí infekce. Celosvětově je registrováno již přes 600.000 nakažených.