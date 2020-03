Trump zrušil červnový summit G7, nahradí jej videokonference

Washington - Kvůli šíření nového typu koronaviru zrušil americký prezident Donald Trump summit hospodářsky nejvyspělejších zemí G7, který se měl uskutečnit v červnu v rezidenci Camp David. S odvoláním na Bílý dům o tom dnes informovala agentura Reuters, podle které se lídři USA, Kanady, Japonska, Německa, Francie, Itálie, Británie a zástupce Evropské unie spojí místo toho prostřednictvím videokonference.

Prezidentův ekonomický poradce Larry Kudlow, který měl uspořádání červnového summitu na starosti, už podle agentury Reuters o rozhodnutí informoval zástupce všech dotčených zemí.

Trump s lídry ostatních států ze skupiny G7 jednal prostřednictvím videokonference už v pondělí. Prezidenti a premiéři se radili o společném postupu proti globální pandemii nového typu koronaviru či o hospodářských důsledcích současného vývoje.

Podobnou videokonferenci jako v pondělí chce Bílý dům uspořádat i v dubnu, květnu a nakonec i v červnu, kdy se mělo uskutečnit osobní setkání na venkovské rezidenci amerických prezidentů Camp David.

Podle mluvčího Bílého domu Judda Deerea se americký prezident rozhodl zrušit setkání v USA a nahradit jej videokonferencí, aby "každá země mohla soustředit všechny své zdroje na reakci na zdravotnickou a hospodářskou výzvu, jakou COVID-19 představuje".

Trump podle agentury Reuters původně plánoval, že hlavním tématem červnového jednání bude hospodářství. Do pozadí chtěl odsunout například boj proti klimatickým změnám.

Poslední summit zemí G7 se konal v srpnu v jihofrancouzském letovisku Biarritz. Trump původně plánoval, že by se letošní vrcholná schůzka mohla uskutečnit v jeho soukromém golfovém středisku na Floridě. Po kritice, kterou si za to vysloužil, oznámil, že lídry G7 pozve do rezidence Camp David ve státě Maryland.