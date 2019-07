Trump zopakoval výpady proti demokratickým kongresmankám

Greenville (USA) - Americký prezident Donald Trump pokračuje ve výpadech proti čtveřici demokratických kongresmanek přistěhovaleckého původu, které minulý týden vyzval, aby se vrátily do zemí svého původu. Na středečním předvolebním mítinku v Greenville v Severní Karolíně je opět obvinil z toho, že nenávidí Spojené státy. Rovněž jim doporučil, aby z USA odešly, pokud se jim nezamlouvá jeho politika. Trumpovi příznivci přitom na adresu kongresmanky Ilhany Omarové, která přišla ze Somálska do USA jako dítě, skandoval, aby ji prezident poslal zpět. Dnes se Trump od chování svých stoupenců distancoval.

"Pošlete ji zpět!" křičel dav, když Trump kritizoval Omarovou. "Moc se mi to nelíbilo," řekl dnes Trump novinářům o tomto skandování. "Řekl bych, že jsem z toho nebyl šťastný. Nesouhlasil jsem s tím. Ale opakuji, já to neřekl. A nesouhlasil jsem s tím," prohlásil šéf Bílého domu.

Podle agentury AP Trump řekl, že si myslel, že skandování zastavil, když řekl, že se mu to nelíbí. Videozáznam ale ukazuje, že hovořit přestal, ale své podporovatele nepokáral, poznamenala AP. Trump dodal, že by se rozhodně pokusil skandování zastavit, pokud by se to opakovalo.

Omarová je jedinou ze čtyř kritizovaných kongresmanek, která se ve Spojených státech nenarodila. Ostatní tři, černoška Ayanna Pressleyová, Alexandria Ocasiová-Cortezová s portorickými kořeny a Rashida Tlaibová, jež má rodinu v Palestině, jsou rodilé Američanky. Čtveřice v pondělí Američanům vzkázala, aby se nedali Trumpovými slovy zmýlit, protože jejich účelem je podle nich odvrátit pozornost od skutečných problémů.

Navzdory kritice demokratů, že výroky na adresu čtyř zákonodárkyň byly rasistické, Trump na mítinku svému sporu s nimi věnoval plných 20 minut. Zopakoval, že mohou klidně odejít, pokud se jim nelíbí jeho politika ohledně migrace či podpory Izraele. "Mám návrh pro extremisty zahlcené nenávistí, kteří se neustále snaží bořit naši zem: Když se jim to nelíbí, ať odejdou. Ať odejdou," řekl Trump.

Prezident svá slova pronesl na shromáždění v Severní Karolíně, která je považována za jeden z rozhodujících států pro jeho znovuzvolení v roce 2020. Podle agentury Reuters se Trump snaží prezentovat čtveřici kongresmanek jako levicové radikálky a zároveň jako skutečnou tvář Demokratické strany, čímž hodlá získávat nerozhodnuté středové voliče.