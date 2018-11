Washington/Berlín - Americký prezident Donald Trump dnes znovu kritizoval výzvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vybudovat evropskou armádu, která by dokázala Evropu ubránit před Čínou, Ruskem i Spojenými státy. Poukázal přitom na to, že za první i druhé světové války se Evropa musela bránit Německu.

Kontroverzní výrok francouzský prezident pronesl minulý týden během své cesty po východě a severu Francie. V rozhovoru poskytnutém stanici Europe 1 uvedl, že je třeba, aby se Evropa dokázala ubránit sama, "aniž by závisela jen na Spojených státech". Bránit by se podle něj Evropa měla v případě potřeby "proti Číně, Rusku, dokonce i Spojeným státům".

Trump, který krátce na to přicestoval do Francie na oslavy 100. výročí konce první světové války, Macronův výrok označil za velmi urážlivý. O víkendu se pak oba státníci v Paříži sešli k "velmi konstruktivnímu rozhovoru", při kterém se údajně "nedorozumění" urovnalo. Shodli se na tom, že Evropa musí v rámci NATO převzít větší odpovědnost za svou vlastní obranu.

Po návratu z pařížských oslav do USA ale dnes americký prezident svou výtku na adresu Macrona zopakoval a připomněl mu, že to bylo Německo, komu se Francie za obou světových válek musela bránit, nikoli Spojené státy. V pěti twitterových vzkazech navíc Trump vyčetl Macronovi nízkou popularitu mezi francouzskými voliči a kritizoval Paříž za údajně neférové obchodní praktiky.

"Emmanuel Macron navrhuje vybudování vlastní armády na ochranu Evropy proti USA, Číně a Rusku. Ale za první a druhé světové války to bylo Německo - jaké to mělo důsledky pro Francii? Začali se v Paříži učit německy, než přišly USA," napsal Trump a vyzval Francii, aby "platila za NATO".

"Problém je v tom, že Emmanuel má ve Francii velmi nízké preference 26 procent a nezaměstnanost je téměř desetiprocentní. Prostě se snaží otevřít jiné téma," konstatoval americký prezident a v jiném tweetu vyzval Paříž, aby odstranila nerovnováhu v celních sazbách na dovoz vína. "Vraťme Francii její velikost!" pozměnil Trump oblíbené heslo ze svých volebních shromáždění o návratu velikosti Ameriky.

K myšlence vytvoření evropské armády se dnes v Berlíně vyslovil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle něhož by se evropské obranné aktivity měly odehrávat v rámci Severoatlantické aliance. "Vítáme větší snahy Evropy v obranné oblasti, musí se tak ale dít v rámci NATO. Jestli je něco, co jsme se naučili ze dvou světových válek a studené války, tak je to přece to, jak důležitá jsou transatlantická jednota a přátelství," řekl Stoltenberg v rozhovoru pro německou televizi ARD. Evropská bezpečnost je podle něj závislá na garancích ze strany severní Ameriky.