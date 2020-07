Trump znovu hájil přípravek hydroxychlorochin

Washington - Americký prezident Donald Trump v úterý znovu podpořil používání preparátu hydroxychlorochin při léčbě nemoci covid-19. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přitom zpochybnil jeho účinnost a varoval, že přípravek může způsobit srdeční potíže.

Trump se tak vyjádřil den poté, co společnost Twitter zakázala nejstaršímu synovi prezidenta kvůli chvále hydroxychlorochinu zveřejňovat 12 hodin své příspěvky. Twitter uvedl, že příspěvek Donalda Trumpa juniora porušoval pravidla platformy ohledně šíření dezinformací o koronaviru.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že "v současné době neexistují žádné důkazy" o účinnosti hydroxychlorochinu při léčbě či prevenci covidu. WHO zastavila testování tohoto přípravku v rámci svého mezinárodního programu, který zkoumá možné způsoby léčby nemoci covid-19. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv minulý měsíc zrušil své předchozí povolení pro mimořádné použití hydroxychlorochinu u pacientů s covidem.

Prezident Trump již dříve prohlásil, že antimalarikum funguje preventivně proti nemoci covid-19 a že ho sám také bral. V úterý uvedl, že hydroxychlorochin užíval po dobu 14 dní a s žádnými vedlejšími účinky se nesetkal. Podle něj je přípravek pro léčbu covidu odmítán jen proto, že ji navrhl on.

"Domnívám se, že hydroxychlorochin může mít velmi pozitivní účinky v počátečních stadiích (nemoci covid-19). Myslím si, že jeho užíváním nic nezkazíte, akorát z politického hlediska to není podle všeho příliš populární," podotkl Trump, který o přípravku prý hodně četl a má o něm rozsáhlé znalosti.

Video o přínosech antimalarika hydroxychlorochin sdílel na twitteru kromě Donalda Trumpa juniora i americký prezident, který má 84 milionů sledujících. Ve videu údajná lékařka tvrdí, že k ochraně před šířením koronaviru není třeba nosit roušky. Uvádí také, že nedávné studie prokazující neúčinnost antimalarika hydroxychlorochinu při léčbě covidu-19 jsou mylné informace šířené "podvodnými farmakologickými firmami".

Elitní americký epidemiolog Anthony Fauci v úterý řekl, že hydroxychlorochin není k léčbě covidu vhodný. Trump pak na tiskové konferenci prohlásil, že nechápe, proč je Fauci tak oblíbený a jeho "nikdo nemá rád".

"Spolupracuje s naší vládou a my jsme se většinou řídili tím, co on a další doporučili. On je nesmírně populární. Proč nejsem já a vláda taky tak populární?" tázal se Trump.