Trump znovu doporučil odejít z USA těm, jimž se tam nelíbí

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes dalšími tweety pokračoval v urážkách čtyř členek Sněmovny reprezentantů. Zopakoval, že kdo USA nenávidí a není tam šťastný, může odejít. Podle něj tyto ženy pokračují v šíření "nejodpornějších a nejnechutnějších věcí", jaké kdy členové Sněmovny reprezentantů nebo Senátu řekli. V minulých dnech doporučil těmto kritičkám své politiky, aby z USA odjely do zemí svého původu, když se jim ve Spojených státech nelíbí. Všechny čtyři ženy považují Trumpovy výroky za snahu odvrátit pozornost od prezidentovy chybné politiky a chaosu v Bílém domě.

"Naše země je Svobodná, Krásná a Velmi Úspěšná. Pokud naši zemi nenávidíte nebo jste tady nešťastní, můžete odejít!" napsal dnes Trump.

"Ty demokratické kongresmanky chrlí nejodpornější, nenávistné a nejhnusnější věci, jaké kdy politik ve Sněmovně nebo v Senátu řekl. A přesto mají stále volný vstup a jsou vítány Demokratickou stranou," napsal Trump v dnešním tweetu. Tvrdí v něm rovněž, že tyto ženy jsou protiizraelsky zaměřené, podporují terorismus a veřejně pronášejí sprostá slova. A takoví demokraté kandidují do Kongresu, dodává prezident. "Proč Sněmovna nehlasuje, aby odsoudila tyto špinavé a nenávistné věci, jaké ony řekly? Protože jsou to radikální levičáci a demokraté mají strach to s nimi vyřídit," poznamenal Trump.

V další dnešní sérii tweetů trval Trump na tom, že jeho komentáře nebyly rasistické. "Nemám v těle ani špetku rasismu!" poznamenal prezident. Zopakoval také, že čtveřice kongresmanek podle něj nenávidí Spojené státy, což dokazuje seznam jejich strašných výroků. "(Předsedkyně Sněmovny reprezentantů) Nancy Pelosiová se je snažila dostat pryč, nyní jsou ale pevně svázány s Demokratickou stranou," míní prezident s odkazem na to, že Pelosiová i Demokratická strana se žen zastala.

Černoška Ayanna Pressleyová, Alexandria Ocasiová-Cortezová s portorickými kořeny, Ilhana Omarová, která je původem ze Somálska, a Rashida Tlaibová, jež má rodinu v Palestině, Američanům v pondělí vzkázaly, aby se nedali Trumpovými slovy zmýlit, protože jejich účelem je odvrátit pozornost od skutečných problémů.

Zmínka o protiizraelském zaměření může souviset s Omarovou, která letos řekla, že členové Kongresu podporují Izrael kvůli penězům. Prohlásila také, že má chuť se smát, když se o Izraeli mluví jako o demokracii. Později se ale omluvila.

Izraelské ministerstvo zahraničí na Trumpovy výroky nereagovalo. Syn premiéra Benjamina Netanjahua Jair ale ocenil, že Trump požaduje od žen omluvu Izraeli. Na twitteru Netanjahu junior na Trumpovu adresu napsal: "Děkuji vám velice. Jste nejlepší přítel, jakého kdy židovský národ v Bílém domě měl."

Bývalý viceprezident a nynější uchazeč o post prezidenta z řad demokratů Joe Biden si myslí, že zatím žádný z amerických prezidentů nebyl tak otevřeně rasistický jako Trump.

Poradce Trumpova předchůdce David Axelrod řekl, že Trumpova taktika je zřejmá - poškodit demokraty. Vyhraněnými výroky je totiž chce přimět, aby se čtveřice zastali, čímž je pak všechny hodí do jednoho levičáckého pytle. "Je to chladný a cynický kalkul," řekl Axelrod.