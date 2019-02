Washington - Americký prezident Donald Trump zmínil vyslání armády do Venezuely jako "jednu z možností". V rozhovoru s televizní stanicí CBS rovněž zmínil, že odmítl žádost dosavadního venezuelského prezidenta Nicoláse Madura o setkání. Vyplývá to z přepisu rozhovoru, který byl zveřejněn. Televize interview odvysílá až večer středoevropského času.

"Určitě je to něco, co je... je to jedna z možností," odpověděl Trump na dotaz, co by ho přimělo vyslat do Venezuely americkou armádu. Na otázku, zda by se osobně zapojil do vyjednávání s Madurem a přesvědčil ho, že by měl odejít, odvětil, že venezuelský vůdce ho už před pár měsíci žádal o schůzku, on ji ale odmítl.

Ve Venezuele, zmítané hlubokou ekonomickou krizí, se již několik dní konají bouřlivé protesty opozice i stoupenců autokratického prezidenta Madura. Šéf venezuelského parlamentu ovládaného opozicí Juan Guaidó se minulý týden během masových demonstrací prohlásil úřadující hlavou státu, když parlament neuznal Madurův nový mandát. Podporu Guaidóovi už vyjádřila řada amerických zemí, včetně USA.

Trump se v rozhovoru vyjádřil i k dění na Blízkém východě. Jak řekl, americká vojenská přítomnost na základně v Iráku je velmi důležitá, protože Washington tak může zblízka sledovat, co dělá Írán. "Jeden z důvodů, proč si ji (základnu) chci ponechat, je, že se chci více dívat na Írán. Írán je skutečný problém," prohlásil prezident. "Chci, abychom to mohli sledovat. Máme v Iráku neuvěřitelnou a velmi drahou vojenskou základnu. Je na skvělém místě, pokud jde o sledování různých částí problematického Blízkého východu," dodal.

Prezident loni v prosinci nečekaně oznámil, že chce stáhnout všech asi 2000 amerických vojáků ze Sýrie. Své rozhodnutí nyní Trump opět obhajoval, jakýkoli časový harmonogram odsunu ale nezveřejnil. Spojenci i členové jeho vlastní republikánské strany plán kritizovali kvůli obavám, že Islámský stát může po odchodu USA ze Sýrie znovu nabýt na síle, a také proto, že Washington kvůli stažení jednotek může přijít o vliv na dění v regionu. Jak Trump nyní uvedl, někteří z vojáků se přesunou ze Sýrie právě na základnu do Iráku a "někteří pojedou domů".