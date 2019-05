Trump zavádí clo na zboží z Mexika kvůli migraci

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že Spojené státy od 10. června uvalí na veškeré zboží z Mexika pětiprocentní clo. To má podle Trumpa přimět Mexiko, aby zastavilo příliv migrantů do Spojených států. Mexický prezident v reakci na Trumpovo rozhodnutí vybídl k jednáním, do USA posílá ministra zahraničí.

"Celní sazby se budou postupně zvyšovat, dokud problém s nelegálním přistěhovalectvím nebude napraven, pak cla budou zrušena," uvedl Trump na twitteru.

"Pokud migrační krize bude zmírněna konkrétními opatřeními v Mexiku, jejichž dopad bude určen naším jediným rozhodnutím, cla budou zrušena," upřesnil Trump v prohlášení Bílého domu. V opačném případě se cla každý měsíc zvýší o pět procentních bodů, až k 1. říjnu dosáhnou 25 procent.

Prezident, který učinil z boje proti nelegálnímu přistěhovalectví jednou ze svých priorit již během volební kampaně v roce 2016, opakovaně obviňuje Mexiko z pasivní spoluúčasti na problému a tvrdí, že mexická vláda nedělá nic, aby zabránila přílivu migrantů ze Střední Ameriky. "Po celá léta s námi Mexiko nezacházelo spravedlivě, ale nyní prosazujeme svá práva," zdůraznil Trump v prohlášení.

Trumpovo oznámení o uvalení cel paradoxně přišlo ve stejný den, kdy vláda USA zahájila proces parlamentní ratifikace nové dohody o volném obchodu spojující Spojené státy s Kanadou a Mexikem, poznamenala agentura AFP.

Náměstek mexického ministra zahraničí Jesus Strada varoval, že by bylo "pohromou", pokud by se Trumpova výhružka naplnila. "Pokud by se tak stalo, budeme muset reagovat energicky," prohlásil před novináři.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador zaslal svému americkému protějšku dopis, vybízející k jednáním. "Informuji vás, že nechci konfrontaci. Navrhuji prohloubit dialog a hledat alternativní řešení problému přistěhovalectví," uvedl s tím, že vyšle do Washingtonu delegaci v čele s ministrem zahraničí. Zdůraznil také, že určité ideály, jako je spravedlnost a univerzální bratrství, jsou důležitější než hranice.

Stanice BBC na svém webu připomněla, že Mexiko je známo především zemědělskými výrobky, jako je avokádo či tequila. Ale v Mexiku se také každý měsíc vyrábějí statisíce aut, sídlí zde také firmy podnikající ve výspělých technologiích či v leteckém a kosmickém průmyslu. Země patří do skupiny největších ekonomik světa G20.

USA loni dovezly z Mexika zboží za 346,6 miliard dolarů, o deset procent více než předchozí rok, připomněl TASS.

Trumpovo oznámení o clech na veškerý dovoz z Mexika podle agentury Reuters vedlo k poklesu akcií japonských automobilek, které mají závody v Mexiku: akcie Toyoty, Nissanu a Hondy klesly o přibližně tři procenta, zatímco Mazdy skoro o sedm procent.

Ještě dříve si Trump podle agentury AFP připravoval terén tím, že oznámil zadržení rekordně velké skupiny nelegálních přistěhovalců - 1036 osob - poté, co tajně překonala hranici, oddělující Mexiko od Spojených států.

"Agenti pohraniční policie včera na hranicích zatkli až dosud největší skupinu cizinců nelegálně pobývajících v zemi: 1036 osob, kteří okolo čtvrté ráno nelegálně překročili hranice v El Pasu," napsal Trump na twitteru. "Demokraté by měli bránit naši neuvěřitelnou pohraniční policii a napravit díry v našich hranicích!" dodal v narážce na spory s opozičními demokraty o financování zdi, kterou chce republikánský prezident postavit na hranicích s Mexikem.

Jižní hranice USA je v posledních měsících vystavena silnému náporu migrantů, zejména ze středoamerických států Salvadoru, Hondurasu a Guatemaly, odkud prchají před chudobou a zločinností. Přes Mexiko míří na sever ve vlnách čítajících obvykle tisíce lidí. V dubnu překročilo hranici USA s Mexikem téměř sto tisíc migrantů, což je nejvíc od roku 2007.

Trump na konci března hrozil uzavřením hranic, pokud Mexiko okamžitě nezabrání migrantům nelegálně proudit do Spojených států. Mexiko také obvinil z toho, že na migračním problému finančně velmi vydělává. Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard tehdy na twitteru poznamenal, že jeho země pod výhrůžkami nejedná a že je navíc skvělým sousedem Ameriky.