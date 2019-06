Trump zahájil kampaň za své znovuzvolení

Orlando (USA) - Šéf Bílého domu Donald Trump dnes na shromáždění svých přívrženců v Orlandu na Floridě prohlásil, že oficiálně začíná svou kampaň za znovuzvolení prezidentem USA. Uvedly to tiskové agentury. Američané budou hlavu státu volit v listopadu 2020.

"Spouštím oficiálně mou kampaň pro druhý mandát," prohlásil Trump před asi 20.000 svými jásajícími přívrženci a slíbil "Uchovat Ameriku velkou" v narážce na heslo své předchozí kampaně Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět velikou), které mu pomohlo až k překvapivému vítězství ve volbách v roce 2016.

"Jestli chcete skoncovat s tím zkorumpovaným systémem jednou provždy, přijďte 3. listopadu (2020 k urnám) a hlasujte, hlasujte, hlasujte," řekl. "Už jednou jsme to udělali a teď to zopakujeme. Tentokrát dílo dokončíme," dodal.

"Další čtyři roky! Další čtyři roky!" skandovali prezidentovi stoupenci.

"Toto je historická událost. Nenechal bych si ujít za nic na světě," svěřil se agentuře AFP jeden z nich.

Věrný svému provokativnímu stylu Trump plamenně kritizoval své oblíbené nepřátele: "falešná" média, Hillary Clintonovou, Baracka Obamu a vyšetřování údajného ruského zasahování do prezidentských voleb vedené Robertem Muellerem, které označil za "největší hon na čarodějnice v politických dějinách" a "pokus nezákonně zvrátit výsledky voleb".

Spojené státy podle šéfa státu v současnosti vzkvétají a celý svět závisí Americe stav ekonomiky, která je podle prezidenta možná v nejlepším stavu za celé dějiny USA. Zdůraznil, že jako šéf státu posílil ozbrojené síly, zavedl sankce proti Rusku a zajistil alternativní dodávky energetických surovin celé Evropě, což vytvořilo konkurenční nabídku vůči Rusku. "Nikdo neprojevil větší tvrdost vůči Rusku než Donald Trump," prohlásil a na adresu oponentů dodal, že demokraty nezajímá Rusko, ale jen moc.

Velký prostor věnoval také přistěhovalectví, které bylo hlavním tématem jeho kampaně v roce 2016. Zatímco na twitteru avizoval vyhoštění "milionů nezákonných cizinců", na mítinku obvinil demokraty, že se budou snažil zlegalizovat postavení nelegálních přistěhovalců, aby posílili svou voličskou základnu. Demokraté podle něj "chtějí zničit naši zem, jak ji známe", ale "to se nestane".

"Jsem hrdá na vše, co můj muž udělal pro americký lid za tak krátkou dobu," podpořila prezidenta jeho choť Melania a ujistila, že by i v dalších letech ráda setrvala v roli prvé dámy.

Miliardář Trump, který v kampani v roce 2016 vystupoval jako protisystémový kandidát, zavrhující elity, dal najevo, že by si rád zachoval tón a postoj rebela, který otřásl Washingtonem. Ale po letech u moci nevstoupí do stejné řeky. "Napodruhé je zranitelnější," řekl AFP historik Julian Zelizer z univerzity v Princentonu na adresu někdejšího realitního magnáta, který se dokázal vstoupit do Bílého domu, přestože získal skoro o tři miliony hlasů méně než jeho soupeřka Hillary Clintonová. Nyní o nominaci demokratů na prezidentského kandidáta zápolí dva tucty uchazečů.

Trump roku 2020 se silně podobá Trumpovi roku 2016 - drzý a dychtivý pošpinit své protivníky a prosazovat tvrdý přístup v obchodu a přistěhovalectví, poznamenala agentura Reuters. "Pokud ekonomika zůstane silná, je velmi pravděpodobné, že bude znovu zvolen," řekl Trumpův důvěrník a bývalý republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich.

"Američané mají na výběr - mohou z Trumpa učinit anomálii, anebo ho nechají, aby zásadně a navždy pozměnil charakter národa," prohlásila Kate Bedingfieldová ze štábu předního demokratického uchazeče Joea Bidena.