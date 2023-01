Trump žádá zvolení McCarthyho šéfem sněmovny; Biden průtahy označil za ostudu

Washington - Lídr nové republikánské většiny v americké Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy se dnes dočkal jasné podpory od exprezidenta Donalda Trumpa poté, co v úterý kongresmanovu snahu stát se předsedou legislativní komory zablokovala skupina ultrapravicových stranických kolegů. Trump republikány vyzval, aby se za svým lídrem sjednotili a odvrátili "potupnou porážku". Kvůli volbě šéfa sněmovny se dnes zákonodárci schází znovu a podle amerických médií zdaleka není jasné, kdy a zda vůbec McCarthy kýženého postu dosáhne. Šéf Bílého domu Joe Biden označil průtahy za ostudu.

Proces se v důsledku rozkolu v republikánské většině protáhl na více než jedno hlasování poprvé od roku 1923. McCarthy si vzhledem k povolebnímu rozdělení sil v poměru 222 ku 213 mandátům nemohl dovolit ztratit téměř žádné republikánské hlasy, v prvních dvou úterních kolech volby však jmenovalo jiného favorita 19 jeho stranických kolegů. Ve třetím kole, po němž byla schůze přerušena, se tábor rebelů rozrostl na 20, což dostává McCarthyho do velmi složité situace.

"Myslím, že je opravdu ostudné, že to trvá tak dlouho," komentoval dnes vývoj prezident Biden, který patří k Demokratické straně. Probíhající bitva o post v čele sněmovny podle něj neukazuje Spojené státy v dobrém světle. Biden při setkání s novináři dodal, že nemá tušení, kdo ze souboje vzejde jako vítěz, napsala agentura AP.

"Včera (v úterý) večer se odehrály velmi dobré rozhovory a teď je načase, aby všichni naši skvělí republikánští členové sněmovny hlasovali pro Kevina," reagoval dnes Trump. McCarthy, který před volbami sněmovní republikány vedl coby menšinovou stranu, by podle exprezidenta v pozici šéfa celé komory odvedl "dobrou a možná i skvělou práci". "Neudělejte ze skvělého triumfu obrovskou a potupnou porážku," vzkázal republikánským kongresmanům.

Mnozí z těch, kdo v úterý odmítli McCarthyho podpořit, jsou hlasitými stoupenci Trumpa, kteří popírali legitimitu jeho volební porážky z roku 2020. Není však jasné, jak velký efekt může mít dnešní exprezidentova intervence, neboť Trump už dříve McCarthyho podporoval.

Republikánský předák v posledních dnech nabídl táboru svých odpůrců značné ústupky, dostatečnou podporu mu to ale nezajistilo. Americká média uvádí, že mezi McCarthym a aktuálními rebely panuje silná nedůvěra, která je výsledkem mnohaletého vývoje. "Vidí jej jako někoho, kdo je ochoten neustále překrucovat svá stanoviska," popsala reportérka listu The New York Times v úterním rozhovoru. Web Politico dnes napsal, že ultrakonzervativci, mezi které se McCarthy neřadí, dávají v zákulisí najevo, že jejich nedůvěra v současného lídra přebíjí veškeré ústupky, které by jim mohl slíbit.

Oba tábory dávají najevo, že nehodlají ustupovat, rozuzlení bitvy o předsednický post tak nemusí přinést ani dnešek. Sněmovna je tím paralyzovaná, neboť volba předsedy je po nástupu nově zvoleného sboru kongresmanů prvním bodem programu, před jehož dokončením nelze v plénu projednávat nic jiného.

Při hlasování o novém šéfovi komory jsou jednotliví kongresmani v abecedním pořadí vyvoláváni a odpovídají jménem svého preferovaného kandidáta. Do čela sněmovny je zvolen ten, kdo získá podporu většiny hlasujících, což je v případě maximální účasti 218 a více hlasů. Hlasování se opakují, dokud se většina kongresmanů na někom neshodne, pokud nedojde ke změně pravidel volby. Tato volba v posledních sto letech vždy skončila po prvním kole, v roce 1855 se ovšem protáhla na rekordních 133 hlasování.

Předseda Sněmovny reprezentantů má velký vliv na program jednání ve větší ze dvou komor Kongresu a také na obsazování jejích výborů. Zároveň je druhou osobou v následnickém pořadí na prezidentský post, hned za viceprezidentem Spojených států. Poslední čtyři roky vedla sněmovnu Nancy Pelosiová, kterou s přechodem Demokratické strany do pozice menšinové frakce vystřídal v čele sněmovních demokratů Hakeem Jeffries.