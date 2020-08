Trump vzbudil kritiku komentářem k původu Harrisové

Washington - Americký prezident Donald Trump si vysloužil kritiku a obvinění z rasismu svým komentářem k původu demokratické kandidátky na viceprezidentku Kamaly Harrisové. O političce se začala šířit tvrzení, že není způsobilá nastoupit do úřadu, jelikož její rodiče byli imigranti z Jamajky a Indie, napsala dnes agentura AP. Trumpovi kritici se domnívají, že podobné nepodložené informace by měl prezident odmítnout.

Původem teorie je článek konzervativního právníka Johna Eastmana v časopise Newsweek, ve kterém autor zpochybňuje způsobilost Harrisové, protože její rodiče nebyli v době jejího narození americkými občany.

"Nemám tušení, jestli je to pravda," uvedl Trump na dotaz novináře ohledně zmíněného článku na čtvrteční tiskové konferenci a dodal, že se záležitostí bude zabývat. Eastman je podle něj "vysoce kvalifikovaný, velmi talentovaný právník".

Senátorka Harrisová, kterou si za svou viceprezidentku minulý týden zvolil Trumpův rival a demokratický kandidát do podzimních prezidentských voleb Joe Biden, se narodila ve městě Oakland ve státě Kalifornie. V tomto ohledu jí proto nic nebrání zastávat úřad viceprezidentky, uvádí AP.

Pokud by byl Biden ve volbách plánovaných na 3. listopadu zvolen, stala by se první političkou tmavé pleti, jež by viceprezidentskou funkci zastávala.

Trump v roce 2011 podněcoval také teorie o tom, že se jeho předchůdce Barack Obama narodil v Keni, a stojí tedy v čele země nelegálně. Obama, syn Američanky a Keňana, se přitom narodil na Havaji, což tehdy dokázal kopií rodného listu, který Trump označil za "podvrh".