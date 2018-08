Washington - Americký prezident Donald Trump dnes na twitteru vyzval ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, aby bezodkladně zastavil pátrání po ruském vlivu na americké prezidentské volby vedené zvláštním vyšetřovatelem FBI Robertem Muellerem. Trump to napsal v jednom ze svých ranních tweetů.

"Je to příšerná situace a Sessions by měl tento zmanipulovaný hon na čarodějnice okamžitě zastavit, aby to naši zemi dál nešpinilo," napsal prezident. Mueller, bývalý šéf americké kriminální ústředny FBI, podle něj chce kolem svého vyšetřování vzbudit iluzi objektivity a je v "totálním" střetu zájmů.