Trump vyjádřil naději, že volby vyhraje. Prý nechce hrát hry.

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že velké davy stoupenců na jeho mítincích během kampaně před prezidentskými volbami považuje za skutečný odraz veřejného mínění, který se promítne do výsledku hlasování. Poznamenal také, že se za vítěze voleb prohlásí teprve "až bude vítězství", neboť "není důvod hrát hry", informovala agentura AP.

Republikánský prezident v ranním rozhovoru s televizí Fox News řekl, že dnes bude obvolávat lidi, kteří mu byli věrní, a poděkuje pracovníkům volebního štábu v jeho ústředí ve Virginii.

Podle televize CNN vyjádřil Trump mírně sebevědomý odhad svých šancí na vítězství. "Není důvod hrát hry. Dívám se na to tak, že je tu velmi, velmi solidní šance na vítězství," řekl Trump v ranním telefonickém rozhovoru pořadu Fox & Friends. "Myslím, že to je hodně spojené s těmi obřími davy," dodal s odkazem na účast na svých předvolebních mítincích s voliči. Agentura AP poznamenala, že panují obavy z toho, že by se prezident mohl prohlásit za vítěze ještě než bude výsledek jasný. Miliony Američanů letos kvůli koronaviru hlasovaly korespondenčně a očekává se, že by se tak sčítání mohlo oproti jiným rokům protáhnout.

Podle CNN se Trump spojil s televizí s 45minutovým zpožděním a měl poněkud "nakřáplý" hlas poté, co pozdě v noci hovořil na mítinku v Michiganu. "Byl to skvělý závod, úžasné tři týdny," řekl prezident o závěrečném sprintu své kampaně.

Trumpův demokratický rival a bývalý viceprezident Joe Biden spolu se svou manželkou Jill a dvěma vnučkami zahájil den návštěvou kostela ve Wilmingtonu v Delaware, kam většinu chodí na nedělním mši, když je doma. Následně čtveřice navštívila hrob Bidenova syna Beaua, který v roce 2015 podlehl rakovině mozku. Biden o zesnulém synovi ve své kampani často hovořil a vyzdvihoval zejména jeho odvahu při nasazení v Iráku. Bidenova první manželka Neilia a malá dcera Naomi zemřely při autonehodě v roce 1972, krátce poté, co se Biden stal senátorem, a jsou rovněž pohřbeny na stejném hřbitově ve Wilmingtonu. Zbytek dne stráví Biden v Pensylvánii, kde bude naposledy vyzývat Američany, aby šli k volbám.