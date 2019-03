Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu po vetu rezoluce Kongresu USA, která by ukončila jím vyhlášený stav nouze na hranici s Mexikem.

Washington - Prezident Spojených států Donald Trump vetoval rezoluci Kongresu USA, která by ukončila jím vyhlášený stav nouze na hranici s Mexikem. Odmítnutý návrh rezoluce se nyní vrací do Kongresu, který může veto přehlasovat dvoutřetinovou většinou, což se ale nepředpokládá. Veto je vůbec první, které Trump od nástupu do funkce vůči zákonodárcům použil.

Ukončení stavu nouze koncem února odhlasovala Sněmovna reprezentantů kontrolovaná demokraty a tento týden ve čtvrtek stejný krok učinil i Senát. V Senátu, kde mají demokraté menšinu, pomohlo s přijetím rezoluce i několik republikánů. Trump dnes řekl, že pro republikány hlasující proti stavu nouze má pochopení.

O vetované rezoluci bude jako první znovu hlasovat Sněmovna reprezentantů. Předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová v reakci na veto oznámila, že kongresmani návrh znovu posoudí 26. března.

Pelosiová prohlásila, že Trump nemá úctu k ústavě, Kongresu a vůli amerického lidu. Vyzvala vládní republikány, aby odložili stranické pokrytectví a splnili přísahu, že budou bránit a chránit americkou ústavu. Ve 435členné sněmovně mají demokraté 235 křesel. Aby kongresmani prezidentské veto přehlasovali, potřebují 290 hlasů. V únoru rezoluci podpořilo 245 zákonodárců.