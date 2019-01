Washington - Americký prezident Donald Trump ve svém sporu s Kongresem o stavbu zdi na hranicích s Mexikem navýšil sázky, když v pátek prohlásil, že může vyhlásit stav nouze a bariéru vybudovat bez souhlasu zákonodárců. Dnes to napsal portál The Guardian, podle kterého je možné předpokládat, že jakýkoli pokus obejít Kongres vyústí v soudní bitvu. Spor, kvůli kterému nemá část federálních úřadů peníze na svůj provoz, má podle amerických médií za rukojmí na 800.000 státních zaměstnanců a miliony nejchudších Američanů spoléhajících na federální dávky.

Část federálních úřadů je bez peněz dva týdny, jejich zaměstnanci kvůli tomu neví, kdy dostanou výplaty. V nejistotě je také 38 milionů Američanů, kteří dostávají potravinové lístky. Pokud se finanční pat protáhne do února, pak také hrozí, že 140 miliard dolarů (přes 3,1 bilionu korun) na daňové vratky bude zmraženo. To by pak postihlo ty nejchudší Američany, kteří na daňové přeplatky a také na dávky spoléhají.

Mezitím si demokraté, kteří nově ovládají Sněmovnu reprezentantů, a Trump vzájemně připisují vinu za nynější stav. Deník The New York Times si povšiml, že prezident postoj v této věci opakovaně mění. Ještě v prosinci prohlašoval, že přijímá za finanční pat odpovědnost, poté ale z vyhrocené situace obvinil demokraty, ale v pátek se za své kroky opět postavil. "Jsem velmi hrdý na to, co dělám," prohlásil na tiskové konferenci.

Před novináře předstoupil po další schůzce s předáky Kongresu, se kterými o hledání východiska jednal. Páteční setkání, které bylo tento týden druhé, ale žádný průlom nepřineslo. Demokraté požadují odblokování federálních úřadů a teprve poté chtějí debatovat o podobě ochrany jižní hranice USA, Trump ale trvá na okamžitých penězích na zeď, bez kterých ze sporu neustoupí. Konkrétně žádá 5,6 miliardy dolarů (zhruba 126 miliard korun). Dnes nicméně budou o situaci s Kongresem jednat zástupci Bílého domu pod vedením viceprezidenta Mikea Pence, cílem bude najít společné stanovisko v otázce ochrany hranic a z něj pak dospět k řešení.

The Guardian k páteční tiskové konferenci napsal, že Trump nejdříve vystupoval optimisticky a prohlašoval, že chce stejně jako demokraté federální úřady odblokovat, po dotazech novinářů ale svůj postoj přitvrdil. A to nejen tím, že by Kongres obešel exekutivním nařízením, tedy prezidentským dekretem. Zmínil totiž možnost vojenské verze vyvlastňování soukromých pozemků potřebných pro stavbu zdi.

Zpravodajská stanice CNN si zase povšimla, že po Trumpově boku na tiskové konferenci nestál vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell. Ten tento týden prohlásil, že na řešení patu má jen omezenou roli. Na dotaz, proč McConnell na tiskovce chybí, Trump odpověděl, že musí vést Senát, ale že na schůzce s demokratickými činiteli Kongresu byl. Senát přitom přes víkend zasedat nebude a znovu se sejde až v úterý, poznamenala CNN.

Osobně se Trump podle médií staví do role morálního vítěze a tvrdí, že se mu dostává podpory v jeho krocích ze zcela nečekaných stran. Prohlásil, že má souhlas nejen od konzervativních jestřábů považujících otázku bezpečnosti hranice za nepřekročitelnou, ale že mu v tajnosti uznání vyslovili i blíže neupřesnění někdejší američtí prezidenti. Ti mu prý řekli, že měli udělat to, co on teď dělá, uvedl The New York Times.

Současný stav schvalují podle Trumpa i federální zaměstnanci, kteří nucenou dovolenou či prozatímní práci bez platu považují za věc podpory prezidenta.

"Je úplně jedno, jak neuvěřitelně se takováto tvrzení mohou zdát. Na podrobnosti si Trump nepotrpí tolik jako na to, aby měl v debatě převahu," napsal The New York Times. Ten také poznamenal, že za poslední tři dny předstoupil Trump třikrát před veřejnost, aby jí vysvětlil svůj náhled na situaci. A učinil tak v době, kdy demokraté oslavovali převzetí Sněmovny reprezentantů, kterou získali v listopadových volbách.

Stavu, kdy federální vláda zůstala kvůli politickému patu bez financí, se v angličtině říká shutdown. To znamená zastavení provozu či uzavření. Trump ale tento termín podle informací portálu The Daily Beast během jednání s demokraty používat nechce a místo toho hovoří o stávce. Server dodal, že nynější stav, kdy zaměstnanci pracují zdarma, je pravým opakem definice stávky.

Zatímco federální zaměstnanci si na peníze budou muset počkat, členové Trumpova kabinetu včetně viceprezidenta Pence mohou být s výplatní páskou spokojeni. Dnes totiž vstoupil v platnost výnos o navýšení jejich platů v průměru o 10.000 dolarů (225.000 korun) ročně, uvedl web Quartz.