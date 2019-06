Trump varuje před propadem akcií, pokud nebude znovu zvolen

New York - Americký prezident Donald Trump na twitteru varoval, že pokud nebude znovu zvolen do funkce, budou Spojené státy čelit obrovskému propadu akciového trhu. Upozornila na to agentura Bloomberg. Trump se nyní připravuje na zahájení kampaně pro volby v roce 2020.

"Pokud to vezme někdo kromě mě, bude tu takový propad trhu, který ještě nikdo neviděl!", napsal Trump svým 61 milionům příznivců na twitteru.

Trump oficiálně zahajuje kampaň v úterý shromážděním v Orlandu na Floridě. Zdá se, že testuje některá témata, kterých se v příštích 18 měsících dotkne.

Prezident již několikrát v letošním roce, naposledy v pátek, uvedl, že akciový trh by byl o 5000 až 10.000 bodů výše, pokud by centrální banka USA (Fed) loni nezvýšila čtyřikrát úrokové sazby. V únoru rovněž napsal, že kdyby v roce 2016 vyhrála opoziční strana, akciový trh by byl nyní nižší o nejméně 10.000 bodů, což je tvrzení, které se nedá dokázat.

Údaje společnosti Macrotrends ukazují, že výkon indexu Dow Jones je pod prezidentským vedením Trumpa průměrný ve srovnání s jeho předchůdci a víceméně kopíruje zisky, kterých dosáhl za demokratů Baracka Obamy a Billa Clintona. Zisky jsou nyní o něco vyšší než za republikánských prezidentů Ronalda Reagana a George Bushe staršího. Jeho syn Gerge Bush v prvním funkčním období čelil klesajícímu trhu.

Širší akciový index Standard & Poor's 500 dosáhl na počátku května rekordu. Poté však klesl kvůli zesílení obchodní války s Čínou. Užší index DJIA, na jehož výkon Trump rád upozorňuje, dosáhl svého vrcholu naposledy před více než osmi měsíci, na počátku října.

Dow Jones v roce 2017 uzavřel na novém rekordu celkem 71krát, počínaje týdnem Trumpovy inaugurace. Dalších 15 rekordních závěrů vykázal loni za pomoci schválení daňového zákona. Během druhého funkčního období Baracka Obamy však vykázal 122 rekordních závěrečných hodnot, když oživoval ze ztrát způsobených recesí z let 2007 až 2009.

V době, kdy zahajuje Trump kampaň za své znovuzvolení, se začínají zvyšovat šance na recesi v USA. Podle průzkumu z počátku června uskutečněného agenturou Bloomberg je pravděpodobnost, že do roka budou USA v recesi, 30 procent. To je o pět procentních bodů více než v minulém měsíci. Nedávné statistiky také ukázaly, že růst počtu nových pracovních míst zpomalil a Trumpova hrozba novými cly má negativní dopad na podnikatelskou náladu. Hrozbou jsou také rozpočtový deficit a státní dluh USA.