Washington - Prezident Spojených států Donald Trump varoval Rusko před vměšováním do amerických voleb. Po dnešní schůzce amerického prezidenta se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem ve Washingtonu o tom informoval Bílý dům. Podle něj Trump rovněž vyjádřil podporu globální kontrole zbrojení s účastí Číny. Lavrov při dřívějším setkání se svým americkým protějškem Mikem Pompeem uvedl, že Moskva je ochotna zveřejnit veškerou korespondenci s Washingtonem mezi říjnem 2016 a listopadem 2017, která se týká údajného ruského vměšování do minulých amerických prezidentských voleb. Americká strana ale se zveřejněním nesouhlasí, konstatoval šéf ruské diplomacie.

Vyšetřování možného vlivu Ruska na americké volby zastínilo první dva roky vlády prezidenta Donalda Trumpa. Podle amerických tajných služeb se potvrdilo, že Moskva se snažila do voleb zasáhnout. Neprokázalo se ale, že by v tom Trump či jeho spolupracovníci Rusku pomáhali. Moskva opakovaně popírá, že by se pokusila volby či kampaně jakkoli ovlivnit.

I dnes ruský ministr americká obvinění označil za bezpředmětná. Moskva podle Lavrova očekává, že "vášně kolem údajného vměšování se postupně uklidní". Pompeo řekl, že Washington je připraven zveřejnit veškeré "příslušné" dokumenty, které s vměšováním z roku 2016 souvisejí.

Trump podle prohlášení Bílého domu také vyzval Rusko, aby vyřešilo konflikt s Ukrajinou. Ruskému ministrovi zahraničí dále sdělil, že podporuje globální dohodu o kontrole zbrojení, která by nezahrnovala pouze Spojené státy a Rusko, ale i Čínu.

Ministři podle Pompea diskutovali o boji s terorismem a šířením drog a o situaci v Sýrii a Afghánistánu. Rozhovor se rovněž týkal Severní Koreje, Venezuely a Ukrajiny. Mezi tématy byla dále kontrola zbrojení se zapojením USA, Ruska a Číny či osud Američanů vězněných v Rusku.

Pompeo zdůraznil, že v mnohých aspektech urovnání situace kolem KLDR a Sýrie se oba státy shodují. Lavrov doplnil, že by bylo naivní očekávat, že se okamžitě podaří sblížit veškerá stanoviska Moskvy a Washingtonu, která se neshodují. Slepou uličku, do níž se podle Lavrova dostalo jednání o denuklearizaci Korejského poloostrova, může Moskva pomoci odblokovat.

Americký ministr v rozhovoru s Lavrovem zdůraznil americké přesvědčení, že Krymský poloostrov okupovaný od roku 2014 Ruskem náleží Ukrajině. Upozornil rovněž, že Moskva musí dodržovat minské mírové dohody, které mají zajistit mír na východě Ukrajiny. Pondělní pařížský summit takzvané normandské skupiny o donbaské krizi považují Spojené státy za "obsažný," řekl Pompeo.

Lavrov prohlásil, že je přesvědčen o možnosti normalizovat vztahy mezi Washingtonem a Moskvou. Debata o kontrole zbrojení byla podle ruského ministra "otevřená", Lavrov zopakoval nabídku prodloužil rusko-americkou smlouvu START o omezení strategických útočných zbraní z roku 2010, která za dva roky vyprší.

Podle Pompea by bylo riskantní, kdyby Spojené státy zůstávaly vázány pouze dvoustrannou smlouvou START. Stejně jako později Trump vyjádřil Pompeo přesvědčení, že je třeba "usilovat o globální strategickou stabilitu", tedy zajistit i účast Číny. Lavrov uvedl, že Rusko je připraveno zapojit se do mnohostranného procesu kontroly zbrojení, pokud k tomu bude připraven i Peking.

Pompeo na tiskové konferenci oznámil, že USA a Rusko v dohledné době vydají "závažné prohlášení" o dvoustranné hospodářské spolupráci. Co bude jeho obsahem, americký ministr neprozradil. Hospodářská spolupráce Ruska a USA je od krymské krize v roce 2014 zatížena americkými sankcemi, které podle dnešního Lavrovova prohlášení "nikomu nepomáhají". Pompeo dodal, že navzdory sankcím doufá v růst objemu vzájemného obchodu.