Washington - Americký prezident Donald Trump na twitteru varoval syrského prezidenta Bašára Asada, aby nerozvážně neútočil na provincii Idlib. Asadovi spojenci Rusko a Írán by účastí na ofenzivě do oblasti na severozápadě Sýrie podle šéfa Bílého domu udělali "vážnou humanitární chybu". Syrský režim s podporou spojenců podle zpráv z posledních dní chystá rozhodující útok na Idlib, který mají v rukou radikální skupiny a oponenti Damašku.

"Syrský prezident Bašár Asad nesmí nerozvážně zaútočit na provincii Idlib. Rusové a Íránci by udělali vážnou humanitární chybu, kdyby se této potenciální lidské tragédie účastnili," napsal v pondělí místního času na twitteru americký prezident s tím, že by při vojenské operaci mohly zahynout stovky tisíc lidí. "Nedopusťte to!" vyzval.

Provincii Idlib mají jako jednu z posledních oblastí v Sýrii v rukou povstalci a islamisté. Damašek protirežimní bojovníky i civilní obyvatele v poslední době několikrát vyzval, aby umožnili návrat státních institucí do této části země.

V případě ofenzivy vládních vojsk by podle OSN mohlo k hranici Turecka, které na severozápadě s provincií Idlib sousedí, vyrazit až 2,5 milionu lidí. Minulý týden exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) informovala, že se ozbrojené skupiny v Idlibu začaly připravovat na útok vládních vojsk a mimo jiné zničily několik mostů. Írán před časem oznámil, že Asada při ofenzivě podpoří.

V pátek se Asadovi spojenci - ruský prezident Vladimir Putin a íránský prezident Hasan Rúhání - sejdou v Teheránu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jako ochráncem povstalců, aby jednali o budoucnosti Sýrie. Podle pozorovatelů se právě na této schůzce rozhodne o osudu Idlibu.