Trump: V Sýrii při americké akci zahynul vůdce IS Bagdádí

Washington - Smrt nejhledanějšího muže světa, vůdce teroristické organizace Islámský stát abú Bakra Bagdádího dnes oznámil americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu na mimořádné tiskové konferenci řekl, že Bagdádí přišel o život v noci na sobotu při dvouhodinové operaci zvláštního amerického komanda na severozápadě Sýrie. Identitu teroristického předáka podle Trumpa potvrdily testy DNA. Podle amerického ministra obrany Američané vyzývali Bagdádího, aby se vzdal, on ale odmítl. Zemřel, když v tunelu, kam utekl, odpálil výbušninu. Islámský stát se k informaci zatím nevyjádřil.

Trump potvrdil předchozí zprávy médií z různých zdrojů, že vůdce Islámského státu spáchal sebevraždu odpálením nálože, kterou měl na vestě na svém těle. Zabil přitom i tři ze svých dětí.

"Zločinec, který se ze všech sil snažil zastrašovat ostatní, strávil své poslední chvíle v naprostém strachu, panice a hrůze, vyděšený z toho, že po něm jdou americké síly," prohlásil Trump. "Dostal se až na konec tunelu, zatímco ho naši psi pronásledovali. Odpálil vestu a zabil sebe a své tři děti. Jeho tělo bylo znetvořené výbuchy. A tunel se na něj zhroutil," popsal prezident.

Podle Trumpa byl Bagdádí pozitivně identifikován už 15 minut po své smrti, kdy mu byly na místě provedeny testy DNA. Kvůli výbuchu bylo těžké se k jeho tělu dostat, Američanům se to ale podařilo. Byl odstraněn brutální vrah a svět je nyní bezpečnější, prohlásil prezident. Dodal, že teroristický vůdce zemřel "jako pes" a "jako zbabělec". Jedenáct dalších dětí přečkalo americkou akci bez úhony.

USA na dopadení či smrt Bagdádího již v říjnu 2011 vypsaly odměnu deset milionů dolarů, kterou v prosinci 2016 zvýšily na 25 milionů dolarů (576 milionů korun).

V souvislosti s operací Trump poděkoval za pomoc Rusku, Sýrii, Turecku a Iráku a rovněž Kurdům, kteří přispěli cennými informacemi. Podle prezidenta Rusové neznali povahu mise, nicméně "zachovali se k nám skvěle" a otevřeli k zásahu svůj vzdušný prostor. Americký prezident vývoj celé operace sledoval v přímém přenosu v Bílém domě spolu s viceprezidentem Mikem Pencem a několika dalšími spolupracovníky.

Cílem amerických speciálních sil bylo dopadnout abú Bakra Bagdádího, jestliže to bude možné. Pokud by to ale bylo třeba, byli Američané připraveni ho i zabít, uvedl americký ministr obrany Mark Esper. "Snažili jsme se volat na Bagdádího a vyzývali jsme ho, aby se vzdal. On ale odmítl a schoval se v podzemí," řekl šéf Pentagonu. Dva z amerických vojáků, kteří se operace zúčastnili, utrpěli podle ministra menší zranění, nicméně už jsou zase ve službě.

Francie Spojeným státům blahopřála, ale varovala, že smrt teroristy neznamená, že přestane fungovat i jeho organizace. "Budeme pokračovat v boji proti Islámskému státu spolu s našimi partnery a přizpůsobíme se novým okolnostem v regionu," napsala francouzská ministryně obrany Florence Parlyová na twitteru. Podobně se vyjádřil britský premiér Boris Johnson: "Smrt Bagdádího je důležitým okamžikem v našem boji proti terorismu, nicméně bitva proti zločinnému DAIŠ ještě nekončí." DAIŠ je arabskou zkratkou pro Islámský stát.

Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana představuje smrt vůdce IS zásadní zvrat ve společném boji proti terorismu, zástupci Íránu jsou ale jiného názoru. "Není to zas tak velká věc. Jen jste zabili svůj výtvor," komentoval na twitteru Trumpovo oznámení íránský ministr informací Džavád Azarí Džahromí.

Bagdád tvrdí, že údaje vedoucí k nalezení Bagdádího daly Spojeným státům irácké zpravodajské služby. Podobně se vyjádřila i arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF). Za nalezením Bagdádího podle SDF stojí i jejich zpravodajci, kteří rovněž informovali Američany.

Oddíly syrských Kurdů YPG oznámily, že při jejich společné operaci s americkými jednotkami byl na severu Sýrie zabit mluvčí IS abú Hasan Muhádžir. Podle YPG, které jsou součástí SDF, se zátah odehrál poblíž syrského pohraničního města Džarábulus. Podle velitele SDF Mazlúma Abdího šlo o "pokračování předchozí operace", během které přišel o život vůdce Islámského státu. Muhádžir byl Bagdádího pravou rukou, dodal podle agentury Reuters Abdí.