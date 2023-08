Trump v rozhovoru varoval před dalším násilím v USA, pokud prohraje volby

Bedminster (USA) - Bývalý americký prezident a uchazeč o Bílý dům v roce 2024 Donald Trump hovořil o nebezpečné míře nenávisti a vášně v americké společnosti. Uvedl, že neví, zda může přerůst v otevřenou občanskou válku, varoval však dalším politickým násilím. Trump poskytl rozhovor bývalému moderátorovi Fox News Tuckeru Carlsonovi, který odvysílal na síti X, bývalém twitteru, ve stejný čas, kdy Fox News vysílala první debatu republikánských primárek. Trump, podle průzkumů jejich favorit, se jí nezúčastnil.

"Budu tam dvě hodiny sedět, ať už to bude cokoliv, a nechám se obtěžovat lidmi, kteří by ani neměli kandidovat? A měl bych to dělat na stanici, která vůči mně není zrovna přátelská?" ptal se Carlsona Trump ve 46minutovém rozhovoru.

Některé své rivaly ovšem začal kritizovat hned v prvních minutách rozhovoru. Bývalého guvernéra Arkansasu Asu Hutchinsona nazval "hnusným" a uvedl jej jako příklad člověka, který by na pódiu debaty v Milwaukee neměl vystoupit. "Říkám mu Ada, jmenuje se Asa, ale já mu říkám Ada," řekl Trump a odmítl vysvětlit proč.

Carlson se v určité části rozhovoru pokusil s Trumpem zavést řeč o konspiračních teoriích o zesnulém finančníkovi odsouzeném za sexuální násilí Jeffreym Epsteinovi nebo se ptal, zda by Trumpovi političtí oponenti mohli usilovat o jeho život, což Trump nepopřel.

"Je to divoká zvěř. Jsou to zvrácení lidé, skutečně zvrácení. V Demokratické straně jsou skvělí lidé, velcí lidé, kteří jsou demokraté. Ale já jsem viděl, co dělají a jak daleko jsou ochotni zajít," odpověděl neurčitě Trump.

Stanice BBC, PBS i deník The Guardian se ve svých analýzách rozhovoru shodují, že čtyřnásobně trestně stíhaný Trump a Carlson nedávno propuštěný z vysílání Fox News jsou pro sebe navzájem užiteční, jelikož Trump považuje za strategičtější se debatě s osmi republikánskými protikandidáty vyhnout a Carlson využije příležitosti konkurovat svému bývalému zaměstnavateli, ačkoliv se na veřejnost dostaly jeho soukromé zprávy, v nichž píše, že Trumpa "ze srdce nenávidí".