Trump v řeči ke Dni nezávislosti mluvil o letištích v 18. století

Washington - Chyba čtecího zařízení prý mohla za to, že americký prezident Donald Trump v projevu ke čtvrtečním oslavám Dne nezávislosti mluvil o tom, že v roce 1776 vojáci bojující za odtržení od Británie obsadili letiště. Letectví přitom rozvoj zažilo až ve 20. století.

"Naše armáda ... rozrazila ochranné valy, ovládla letiště, udělala vše, co udělat měla," chválil Trump vojáky z dob americké války za nezávislost ze 70. a 80. let 18. století. Také bitvu o pevnost Fort McHenry přiřadil do tohoto období, ačkoliv se odehrála až během americko-britské války, jež vypukla v roce 1812.

Trumpových chyb si brzy povšimli uživatelé sociálních sítí, na twitteru své vtípky označují hashtagem #RevolutionaryWarAirports.

"Myslím, že déšť vyřadil z provozu čtecí zařízení," vysvětloval dnes Trump. "Uměl jsem ten projev velmi dobře, takže jsem byl schopen odříkat ho bez čtecího zařízení, ale to se stejně rozbilo, a i tak by bylo těžké se na něj dívat, protože bylo celé zmoklé," řekl šéf Bílého domu.

Ve čtvrtečním projevu Trump také řekl, že pro Američany není nic nemožné a že americká vlajka bude brzy vztyčena i na Marsu. Letošní oslavy Dne nezávislosti byly neobvyklé vojenskou přehlídkou, za jejíž uspořádání se Trump stal terčem kritiky. Jeho odpůrci mu vyčetli, že rozhazuje peníze daňových poplatníků a politizuje oslavy v rámci své kampaně za znovuzvolení.