Washington - Spojené státy zavedou cla na dovoz evropských automobilů v případě, že se jim nepodaří dosáhnout obchodní dohody s Evropskou unií. Po jednání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem to dnes prohlásil americký prezident Donald Trump. Novinářům v Bílém domě řekl, že cla na dovoz aut jsou "něčím, co administrativa zvažuje".

"Snažíme se dosáhnout dohody. Oni jsou při vyjednávání velmi tvrdí," uvedl Trump na adresu Evropské unie. "Pokud nedosáhneme dohody, zavedeme cla," dodal podle agentury Reuters.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker tento týden v rozhovoru s listem Stuttgarter Zeitung upozornil, že Trump slíbil, že zatím nebude dodatečná cla na evropské automobily zavádět. Neupřesnil ale, kdy byl tento slib učiněn.

Americké ministerstvo obchodu o víkendu poslalo Trumpovi vyjádření týkající se toho, zda dovoz automobilů a automobilových součástek do USA představuje riziko pro národní bezpečnost. Obsah vyjádření však nezveřejnilo. Pokud by úřad shledal, že národní bezpečnost je ohrožena, mohl by navrhnout zavedení nových cel.

Prezident má nyní 90 dní, aby se rozhodl, zda bude jednat podle doporučení ministerstva obchodu. Představitelé automobilového průmyslu podle agentury Reuters předpokládají, že ministerské stanovisko doporučení nějakého typu cla obsahuje. Trump loni v květnu uvedl, že uvažuje o uvalení cla ve výši až 25 procent.