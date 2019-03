Washington - Severní Korea má před sebou zářnou ekonomickou budoucnost, jestliže se spolu KLDR a Spojené státy dohodnou. Prohlásil to dnes americký prezident Donald Trump během projevu na výroční Konferenci konzervativní politické akce (CPAC). S jadernými zbraněmi ale nemá žádnou ekonomickou budoucnost, dodal. Jak poznamenala americká CNN, Trump hovořil dvě hodiny, dvě minuty a 17 vteřin a šlo o jeden z jeho nejdelších projevů ve funkci.

Čtvrteční hanojské setkání severokorejského vůdce Kim Čong-una a Donalda Trumpa skončilo překvapivě předčasně a podepsáno nebylo ani plánované společné prohlášení obou stran. Severokorejci chtěli, aby byly zrušeny všechny sankce vůči KLDR, to jsme nemohli udělat, nechal se slyšet Trump. Severokorejský ministr zahraničí o několik hodin později naopak uvedl, že KLDR žádala pouze "částečné zrušení sankcí, které se týkají civilní ekonomiky a prostředků obživy severokorejského obyvatelstva a nesouvisejí s vojenskými sankcemi". USA a KLDR se sice shodly, že budou pokračovat v rozhovorech, kdy se uskuteční jejich další kolo, ale není jasné.

Americký prezident se během svého vystoupení vyjádřil opět i k Islámskému státu. "Dnes nebo zítra bude poraženo 100 procent chalífátu," prohlásil na adresu islamistů, kteří ovládají již poslední část území na východě Sýrie.

Podobně se přitom vyjádřil již ve čtvrtek během mezipřistání v aljašském Anchorage při návratu z Vietnamu. Americkým vojákům na tamní základně řekl, že dosud slýchávali o ovládnutí 90 či 92 procent někdejšího teroristického území. "Nyní je to 100 procent, co jsme ovládli, 100 procent chalífátu," uvedl prezident.

Arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) podporovaná Spojenými státy v pátek obnovila operaci, která osvobodit poslední území ovládané Islámským státem (IS) ve vesnici Baghúz na východě země.

Ve své řeči se Trump vyjádřil i k mnoha dalším tématům, kritizoval například zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který vede vyšetřování o ruském vměšování do prezidentských voleb v USA. Trump objasňování ruské činnosti během voleb v roce 2016, které Mueller zaměřil na prezidentův štáb, označuje za hon na čarodějnice. Zároveň důrazně odmítá, že by on či jeho volební tým s Ruskem během kampaně spolupracoval.