New York - Spojené národy by se měly víc zapojit do celosvětového boje proti narkotikům, protože tento problém se dotýká každého státu. Na mezinárodní konferenci o boji proti drogám to dnes v newyorském sídlem OSN prohlásil americký prezident Donald Trump. Konference se koná den před zahájením všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN, tradičního každoročního setkání světových státníků a diplomatů.

Zneužívání drog stojí velké množství životů v USA i jinde ve světě, prohlásil Trump, který během svého prezidentského mandátu označuje boj proti drogové epidemii ve Spojených státech za svůj prvořadý úkol. Světové společenství by se podle Trumpa mělo zasadit o omezení výroby drog a jejich šíření. "Tak můžeme zachránit miliony a miliony lidí," upozornil prezident.

"Nebezpečné drogy jsou spojeny s organizovanou zločinností, nezákonnými finančními transakcemi, korupcí a terorismem. Pro ochranu veřejného zdraví a národní bezpečnost je životně důležité, abychom bojovali s návykovými drogami a zastavili všechny formy jejich podloudného šíření, které je finanční živnou půdou krutých mezinárodních kartelů," prohlásil Trump.

Účastníci konference z téměř 130 států podepsali deklaraci o boji proti drogám, která ale podle agentury DPA neobsahuje žádné konkrétní závazky. Obsah deklarace nicméně podpořil generální tajemník OSN António Guterres, který slíbil aktivní pomoc světové organizace boji s drogovým problémem. "Společně to dokážeme a nikdy se nevzdáme," řekl Guterres.

Trump ve všeobecné rozpravě promluví v úterý a jeho projev se očekává s velkým napětím. List The New York Times dnes napsal, že mezi poradci Bílého domu ovšem několikadenní pobyt jejich šéfa v sídle OSN vyvolává spíš obavy.

Trump bude z tribuny OSN hovořit už podruhé, a zatímco loni panoval ve Washingtonu strach z brutálních, nediplomatických útoků Trumpa na znepřátelené státníky, dnes jsou obavy opačné. "Nebojí se, že jeho projev bude nebezpečně nediplomatický, ale že projeví naopak bezuzdné nadšení nad možností jednat se zavilými nepřáteli," napsal newyorský list.

Ve středu bude americký prezident předsedat speciální schůzi Rady bezpečnosti OSN, která bude věnována nešíření jaderných zbraní. Původně měl být podle amerických diplomatů tématem Írán, ale na radu evropských partnerů prý USA od tohoto záměru upustily. Mimo jiné proto, že Trump by musel čelit nepříjemnému přímému střetu s íránským prezidentem Hasanem Rúháním.