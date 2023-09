Trump v kauze údajných snah zvrátit volební prohru v říjnu souzen nebude

Bývalý americký prezident Donald Trump hovoří s novináři před odletem jeho soukromého letadla z letiště v Atlantě poté, co byl propuštěn na kauci z věznice v okrese Fulton, 24. srpna 2023.

Bývalý americký prezident Donald Trump hovoří s novináři před odletem jeho soukromého letadla z letiště v Atlantě poté, co byl propuštěn na kauci z věznice v okrese Fulton, 24. srpna 2023. ČTK/AP/Alex Brandon

Atlanta (USA) - Rozsáhlý soudní proces s exprezidentem USA Donaldem Trumpem a dalšími 18 obviněnými v kauze údajných snah zvrátit výsledky prezidentských voleb ve státě Georgia se nebude konat 23. října se všemi obviněnými naráz. Soudce Scott McAfee dnes rozhodl, že v daný termín začne proces s někdejšími Trumpovými právníky Sidney Powellovou a Kennethem Chesebroem, kteří se nevzdali práva na rychlý proces. Trump bude naopak souzen později, termín patrně připadne až pozdě do roku 2024, píše dnes server Politico.

"Soud okresu Fulton County jednoduše nedisponuje žádnou soudní síní, která by pojala všech 19 obviněných s advokáty, soudním personálem, zástupci šerifa a státními zástupci. Přesun procesu do jiné budovy by s sebou nesl bezpečnostní rizika, která teď není možné rychle posoudit," napsal soudce McAfee v prohlášení.

Soudce také připustil možnost, že celý případ s 19 obviněnými možná bude muset být rozdělen do více než dvou jednotlivých procesů. V prvním z nich budou souzeni Powellová a Chesebro, přičemž pokud se někdo z dalších obviněných rozhodne využít práva na urychlený proces, a rozhodne se tak do konce září, bude se moci ke dvojici přidat.

Případ údajného pokusu protizákonně zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020 je jedním z Trumpových paralelně probíhajících trestních řízení. Trump se svými spolupracovníky podle prokuratury vyvíjel po volbách tlak na místní úředníky, aby zvrátili vítězství demokrata Joea Bidena, a spřádal plány na vyslání falešných volitelů do Washingtonu. Několikeré přepočítání hlasů přitom potvrdilo, že v Georgii Biden těsně zvítězil.

Obžaloba má celkem 41 bodů. Mezi dalšími obviněnými v případu jsou například bývalý personální šéf Bílého domu Mark Meadows nebo někdejší pracovník ministerstva spravedlnosti Jeffrey Clark. Konkrétně Powellová například podle vyšetřovatelů šířila divoké spekulace o podvodech s hlasy a zapojení zahraničních vlád a Chesebro společně s dalším právníkem Johnem Eastmanem měli hledat cesty, jak zablokovat potvrzení Bidenova vítězství.