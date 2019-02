El Paso (USA) - Americký prezident Donald Trump na pondělním (úterním SEČ) shromáždění se svými příznivci v El Pasu na pomezí s Mexikem obhajoval výhody pohraniční zdi. Takováto bariéra podle šéfa Bílého domu chrání lidské životy.

Trump označil El Paso za jedno z nejbezpečnějších amerických měst. "Díky silné pohraniční zdi," řekl. Poznamenal také, že mexické město Ciudad Juárez, které s El Pasem bezprostředně sousedí, má mnohem více vražd. "Zdi fungují," dodal.

Z výstavby zdi udělal Trump ústřední téma své prezidentské kampaně v roce 2016. Kdysi všudypřítomné transparenty Build the wall (Postavit zeď) nyní nahrazuje heslo Finish the wall (Dokončit zeď). Ke změně vyzval sám Trump, podle kterého se již velké části zdí staví.

"My zeď stavíme," řekl prezident. "Skandovat by se nyní mělo 'dokončete zeď', protože se velká část zdi buduje," prohlásil.

Souběžně s Trumpem uspořádal v El Pasu mítink také bývalý demokratický kongresman Beto O'Rourke, který z tohoto města pochází. O'Rourke, která podle médií zvažuje prezidentskou kandidaturu, se domnívá, že pohraniční zeď u El Pasa bezpečnost ve městě naopak snižuje.

Trump se během projevu zmínil o tom, že O'Rourkeho shromáždění mělo tomu prezidentskému konkurovat. "My tady máme, řekněme, 35.000 lidí a on 200 až 300 lidí, to není dobré," uvedl Trump. "Řekl bych, že to může být konec jeho prezidentského snažení," dodal. Podle odhadu AP se O'Rourkeho mítinku zúčastnilo několik tisíc lidí.