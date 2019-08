Trump v El Pasu kritizoval demokraty, s nimiž se setkal v Daytonu

El Paso/Dayton (USA) - Americký prezident Donald Trump má za sebou návštěvu dvou měst, kde o víkendu střelci zabili celkem 31 lidí. V texaském El Pasu ve středu navštívil nemocnici a krizové operační centrum, kde při vyjádření pro média kritizoval za údajné "politikaření" demokratické činitele, s nimiž se předtím setkal v Daytonu ve státě Ohio. I v El Pasu demonstrovali prezidentovi odpůrci, návštěva se ale obešla bez jakýchkoli problémů.

Stejně jako při návštěvě nemocnice v Daytonu se i v El Pasu Trump a jeho žena Melania vyhýbali médiím a drželi se stranou od veřejnosti, napsala agentura Reuters. Prezident se zde setkal s několika oběťmi sobotního masakru a s nemocničním personálem.

S novináři promluvil poté, co zavítal do krizového centra, přičemž poděkoval lidem, kteří při sobotní střelbě zasahovali. Záhy však začal kritizovat starostku Daytonu Nan Whaleyovou a senátora za stát Ohio Sherroda Browna, kteří podle něj jeho návštěvu Daytonu nevykreslovali tak, jak proběhla. Označil je za velmi nečestné a vzkázal jim, že "dnes by neměli politikařit".

Whaleyová i Brown přitom prezidentovo setkání s lidmi v Ohiu předtím hodnotili pozitivně, ačkoli zároveň vyjádřili výhrady vůči jeho politickému stylu. "Myslím, že oběti a lidé, kteří na místě činu zasahovali, byli vděční, že prezident Spojených států přijel do Daytonu," citovala Whaleyovou agentura AP. Brown uvedl, že šéf Bílého domu se choval správně a že jeho vystupování bylo "utěšující".

V reakci na Trumpovu kritiku pak demokratická starostka volila ostrá slova. "Je to zbabělec, který rád šikanuje, a to je v pořádku, pokud chce šikanovat mě a senátora Browna. (...) My to zvládneme, ale občané Daytonu si zaslouží činy," řekla v odkaze na zpřísnění pravidel pro nákup zbraní.

Před nemocnicí v El Pasu i u místního improvizovaného památníku obětem střelby se shromáždili jak stoupenci, tak odpůrci americké hlavy státu, uvedla na svém webu televize CNN. Prezidentská kolona při průjezdu městem míjela i transparenty s nápisem "rasisto, jdi domů".

Na odděleném shromáždění mluvil k několika stovkám lidí jeden z demokratických kandidátů na prezidenta a místní rodák Beto O'Rourke, který v posledních dnech Trumpa označil za podněcovatele násilí. Dnes prohlásil, že Trump pomohl vytvořit nenávist, která učinila sobotní tragédii možnou, a proto "tady pro něj není místo".