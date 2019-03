Washington - Americký prezident Donald Trump dnes večer SEČ v Bílém domě přivítá českého premiéra Andreje Babiše. Předseda české vlády s ním chce jednat mimo jiné o možných amerických clech na evropské automobily, o obranné a bezpečnostní spolupráci nebo o situaci v Sýrii, kde česká ambasáda zastupuje i zájmy USA. Babiš je prvním českým premiérem na bilaterální návštěvě v Bílém domě od roku 2011.

Babiš chce na Trumpa apelovat, aby ustoupil od myšlenky uvalit cla na automobilovou produkci z EU; podle českého premiéra by takový krok poškodil také českou ekonomiku. Názor zastávaný většinou evropských zemí ve středu podpořili i členové Americké obchodní komory, s nimiž se ministerský předseda sešel.

Dalším tématem jednání v Bílého domě by měla být spolupráce v oblasti obrany. Babiš před novináři ve Washingtonu v této souvislosti mluvil o možnosti zbrojních nákupů pro českou armádu, mimo jiné o zájmu české armády o víceúčelové vrtulníky, kde mezi možnými dodavateli jsou i dvě americké společnosti.

Babiš bude Trumpovi tlumočit také pozvání do Česka od prezidenta Miloše Zemana. Před odletem do USA řekl, že by mohl Trumpovi nabídnout Česko jako možné místo pro případný summit amerického prezidenta s jiným světovým státníkem, podobně jako se v roce 2010 v Praze sešli tehdejší prezidenti Spojených států a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv.

Českého premiéra dnes kromě návštěvy Bílého domu čeká také jednání s americkými investory. Uctí rovněž památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka u jeho památníku ve Washingtonu.