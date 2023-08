Trump uvedl, že se úřadům v Georgii vydá večer místního času

Atlanta - Bývalý americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že se úřadům ve státu Georgia vydá v 19:30 místního času (01:30 SELČ). On a dalších 18 lidí čelí obvinění z nelegálních zásahů do posledních prezidentských voleb v tomto státě.

"Musím se začít chystat na cestu do Atlanty ve státu Georgia ..., abych byl zatčen radikálními levičáky, pochybnou existencí, jakou je prokurátorka Fani Willisová, za to, že jsem se opovážil zpochybňovat zmanipulované a ukradené volby. Čas zatčení 19:30," napsal Trump. Exprezident setrvale zpochybňuje výsledky prezidentských voleb z roku 2020, v nichž prohrál s kandidátem demokratů Joem Bidenem. Dnešek tráví na své usedlosti v Bedminsteru ve státu New Jersey.

Obvinění v případě zločinného spolčení s cílem zvrátit volební porážku mají čas do pátku, aby se vydali úřadům v Georgii, jinak jim hrozí zatčení. Všichni, včetně Trumpa, tak činí ve věznici okresu Fulton. Tam předávají své osobní údaje a není vyloučené, že tentokrát vznikne i Trumpova policejní fotografie. Dnes se do věznice dostavil někdejší personální šéf Bílého domu Mark Meadows.

Trump se ve vězení zřejmě zdrží jen krátce, musí ovšem složit část kauce stanovené soudem na 200.000 dolarů (4,4 milionu korun), což je nejvíce ze všech obviněných.

Kauza v Georgii je čtvrtá, v níž velká porota schválila obvinění někdejšího prezidenta. Ten jakékoli provinění odmítá a vykresluje se jako oběť politické perzekuce.

Trump je prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, zároveň se znovu uchází o pozici hlavy státu a je favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb v roce 2024.