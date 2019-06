Trump: Útok na Írán jsem zastavil, následky by byly neúměrné

Washington - Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek zastavil útok proti Íránu, protože by šlo o reakci neúměrnou závažnosti sestřelení nepilotovaného dronu. Napsal to dnes na twitteru. Podle listu The New York Times se USA chystaly zasáhnout několik cílů v Íránu v odplatě za to, že íránské revoluční gardy tento týden sestřelily americký bezpilotní stroj.

Trump napsal, že útok odvolal deset minut před zahájením. "Byli jsme připraveni k odvetě ve třech různých směrech, když jsem se dotázal, kolik lidí zemře," napsal Trump. "Bude to 150 lidí, zněla odpověď generála. Deset minut před úderem jsem to zastavil, protože by to bylo neúměrné oproti sestřelení nepilotovaného dronu," uvedl prezident.

Americký úřad pro leteckou dopravu omezil civilní lety nad Íránem

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) vydal zákaz přeletů civilních letadel nad Hormuzským průlivem a Ománským zálivem. Reaguje tím na napětí mezi USA a Íránem, které se vystupňovalo po sestřelení amerického bezpilotního letadla. Teherán tvrdí, že stroj byl v jeho vzdušném prostoru, Washington ale trvá na tom, že byl v prostoru mezinárodním. Americký prezident Donald Trump schválil podle tisku úder na íránské cíle, na poslední chvíli ho ale odvolal.

Zatím není jasné, zda Trump změnil názor, zda byla operace zrušena z logistických důvodů, anebo zda hrozba vojenského úderu trvá. Kromě amerických leteckých společností omezují lety nad Íránem i další aerolinky. Český Úřad pro civilní letectví situaci kolem pozastavení letů na Blízkém východě sleduje a vyčkává na další postup, který případně chystá Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). Mluvčí tuzemského leteckého úřadu Vítězslav Hezký upozornil, že evropští dopravci mohou také sami přijmout určitá opatření směřující k omezení jejich provozu.

Americká společnost United Airlines zrušila lety z Newarku do indického města Bombaj, jejichž trasa vede íránským vzdušným prostorem.

Mluvčí skupiny Air France-KLM sdělil, že letadla KLM se budou vyhýbat trasám nad částí Íránu a že jde o preventivní opatření. Podle nnizozemské stanice NOS se společnost KLM rozhodla změnit trasy v závislosti na rozhodnutí úřadu FAA. Air France nad danou oblastí nelétá. Firma uvedla, že je v kontaktu s francouzskými a evropskými úřady pro civilní letectví a že sleduje rizika.

Německá Lufthansa oznámila, že její letadla přestala létat nad částí íránského území. Její mluvčí řekl, že letadla nepoužívají trasu nad Hormuzským průlivem od 20. června, ale že Lufthansa dál zajišťuje spojení s Teheránem.

Australská společnost Qantas sdělila, že její stroje zajišťující spojení na Blízkém východě se budou vyhýbat přeletům Hormuzského průlivu a Ománského zálivu. Znamená to úpravu trasy linek mezi Austrálií a Londýnem.

Společnost British Airways se rozhodla řídit doporučením FAA a bude se íránskému prostoru vyhýbat. Spoje budou zajištěny náhradními trasami.

Rovněž společnost Malaysia Airlines nebude používat trasu nad Íránem, která sloužila linkám z Kuala Lumpuru do Londýna, Džiddy a Medíny.

Mluvčí Norwegian Air řekl, že dnes nad oblastí žádné letadlo této společnosti nemá podle letového řádu přelétávat a že v případě potřeby budou lety odkloněny. Ani švédská SAS trasu nad Perským zálivem nepoužívá, avšak situaci sleduje. Singapore Airline podle svého mluvčího pro své lety zvolila o trochu delší trasu, aby se oblasti vyhnula. Etihad Airways ze Spojených arabských emirátů má připraven záložní plán a o jeho použití rozhodne podle prostudování doporučení FAA.

Americký úřad FAA ve svém rozhodnutí uvádí, že ve chvíli sestřelení amerického dronu, který může létat ve výšce až 18 kilometrů, bylo nejbližší civilní letadlo ve vzdálenosti zhruba 80 kilometrů. "Ve chvíli sestřelení bylo v té oblasti mnoho civilních letadel," uvádí FAA. Úřad je znepokojen napětím a vojenskou aktivitou v blízkosti civilních linek a také ochotou Íránu použít střely dlouhého doletu v mezinárodním vzdušném prostoru bez varování, stojí dále ve zprávě úřadu.

Agentury připomínají sestřelení letu společnosti Malaysia Airlines před pěti lety nad Ukrajinou, kdy zahynulo všech 298 lidí na palubě.

Rozhodnutí FAA se netýká leteckých společností mimo USA, avšak podle CNN budou situaci sledovat i jiné státy. Mluvčí společnosti United Airlines oznámil, že lidé, kteří měli letenky z Bombaje do Newarku, si budou moci zamluvit náhradní let.