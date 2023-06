Trump upravil pravidla kampaně, malí dárci mu pomohou platit právní výdaje

Washington - Republikánský exprezident Donald Trump udělal drobnou změnu v pravidlech své kampaně, kterou vede za znovuzvolení do Bílého domu v roce 2024. Ta mu umožňuje převádět více peněz od drobných dárců do politického výboru, z něhož Trump hradí své právní výdaje. Trump je obviněný v nejméně dvou trestních řízeních a výdaje na jeho obranu u soudů a před dalšími vyšetřovateli by se mohly vyšplhat do milionů dolarů, píše list The New York Times (NYT).

Změnu provedl Trumpův tým bez veřejného oznámení, je uvedená pouze v drobném textu na Trumpově webové stránce, který si návštěvník může přečíst poté, co klikne na možnost "přispět". V minulosti šel z každého dolaru darovaného Trumpově kampani jeden cent do jeho politického akčního výboru (PAC) s názvem Zachraňte Ameriku. Nyní je to deset centů, a podle čísel zveřejněných jeho týmem, která analyzoval NYT, Trump takto do Zachraňte Ameriku odvedl nejméně 1,5 milionu dolarů (asi 32,5 milionu korun).

Trumpovy právní výdaje v roce 2022 vzrostly několikanásobně. A ačkoliv se Trump zapsal do americké historie jako první trestně stíhaný exprezident, v očích svých voličů kvůli trablům se zákonem neklesl, naopak v prvních dvou týdnech po obvinění z porušení pravidel financování politických kampaní letos v dubnu vydělala jeho kampaň 15,4 milionu dolarů (asi 334,5 milionu korun), připomíná stanice CNN. Trump tehdy z Floridy do New Yorku k soudu přiletěl nově předělaným soukromým letadlem.

Pravidla nakládání s politickými a kampaňovými výbory jsou komplikovaná, píše NYT, obecně ale platí, že politický výbor nesmí vydávat finance přímo na kandidátovu kampaň a kampaňový výbor zase na cokoliv, z čeho by měl prospěch kandidát osobně.

Po více než rok, než Trump oznámil, že chce v roce 2024 kandidovat, platil výbor Zachraňte Ameriku výdaje na právní obranu proti četným vyšetřováním bývalého prezidenta a jeho spojenců. V únoru 2022 výbor oznámil, že disponuje 122 miliony dolarů (asi 2,65 miliardy korun). Počátkem roku 2023 už to bylo jen 18 milionů dolarů (asi 371 milionů korun).

Rozdíl Trump utratil za platy zaměstnanců, za své politické aktivity a další položky. Mezi ty patří například výdaj 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun) do politického výboru MAGA a 16 milionů dolarů (asi 347 milionů korun) na právní výdaje, to nicméně ještě v době, než byl dvojnásobně trestně stíhaný. A jelikož Trumpova obvyklá strategie u soudů je odkládat a zdržovat, jak to jen jde, nadcházející měsíce a roky se mu mohou prodražit ještě více; letos v létě by mohl stát před dalším trestním stíháním v Georgii kvůli své roli v údajném pokusu o zvrácení volebních výsledků a vyostřuje se také vyšetřování zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe ohledně Trumpovy role v nepokojích u Kapitolu 6. ledna 2021, uvádí NYT.