Trump ujistil, že volby odkládat nechce, i když má obavy

Washington - Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer řekl, že letošní prezidentské volby odkládat nechce, ale nadále má obavy, že by problémy mohly způsobit miliony korespondenčních hlasů. Uvedl to několik hodin poté, co se poprvé zmínil o možnosti odložit listopadové prezidentské volby, jejichž datum je zakotveno v zákoně.

"Chci volby a výsledek mnohem, mnohem více než vy," řekl Trump novinářům v Bílém domě. "Nechci odklad. Chci volby. Ale také nechci čekat tři měsíce a pak zjistit, že hlasy úplně chybí a volby nic neznamenají," prohlásil republikánský prezident, který usiluje o znovuzvolení.

Trump poukázal na nedávné zprávy z médií o možných problémech s opožděnými korespondenčními hlasy a řekl, že by mohlo trvat i týdny, měsíce, ba roky, než se přetřídí. "Jestli chci změnu termínu? Ne, ale nechci tu mít nečestné volby," zdůraznil Trump.

Trump předtím vyslovil obavy, že korespondenční hlasování bude zneužito k volebním podvodům a jeho myšlenky na odklad voleb odsoudili nejen zástupci demokratů, ale i řada republikánů, podle nichž prezident chtěl odpoutat pozornost od nepříznivých zpráv mimo jiné o stavu americké ekonomiky.

Trump ve čtvrtek na twitteru napsal: "S univerzálním hlasováním poštou (nikoliv hlasováním v nepřítomnosti, které je v pořádku) budou volby 2020 nejnepřesnějšími a nejvíce podvodnými v historii. Pro Spojené státy to bude velký trapas. Odložte volby, dokud lidé nebudou moci hlasovat správně a bezpečně???"

Trump se svými úvahami přišel v době, kdy Spojené státy čelí koronavirové pandemii, jež si vyžádala životy více než 150.000 Američanů, i devastující recesi podpořené celostátními protesty proti policejní brutalitě a rasismu.

Prezidentské volby se mají podle federálních zákonů konat každý čtvrtý rok, a to první úterý po prvním listopadovém pondělí, přičemž jakákoli změna data by musela být schválena Kongresem, včetně demokraty kontrolovanou Sněmovnou reprezentantů.