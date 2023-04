Trump u soudu předvedl cirkusové číslo, rozeštvává Ameriku, píše tisk

Brusel - Cirkusové představení, zkouška ohněm pro americkou demokracii nebo hrozba další polarizace americké společnosti - tak komentuje evropský tisk obžalobu proti Donaldu Trumpovi, podle níž exprezident před volbami roku 2016 nařídil platby třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Trumpovo úterní vystoupení před soudem označuje za cirkusové číslo španělský El País nebo britský Independent. Norský Verdens Gang a belgický De Standaard si všímají dopadu procesu na republikánský vnitrostranický boj před prezidentskými volbami. Britské The Times reagovaly karikaturou.

"Trumpovo vystoupení před soudem bylo cirkusovým číslem na začátek kampaně, pečlivě zinscenovaným s cílem rozdmýchat stranické spory a vyostřit předvolební boj," píše ve sloupku El País.

Přirovnání k cirkusu používá i britský deník Independent, podle něhož nyní nastává změna. Trump se rád předvádí a určuje styl komunikace, ale jeho způsoby jsou pro soudce nepřijatelné, píše Independent. "Trumpův problém spočívá v tom, že jakmile se objeví u soudu na Manhattanu, stane se součástí systému, který se nemůže snažit ovládat. (...) Exprezident možná rád řídí cirkus, ale soudci ne," poznamenává britský deník.

List The Times případu věnoval dnešní karikaturu, na níž Trump bez kalhot líbá americkou vlajku. Trumpovo předvolební heslo Amerika na prvním místě (America first) je doplněno dovětkem "to be indicted", což odkazuje na skutečnost, že Trump je prvním obžalovaným exprezidentem v amerických dějinách.

"Každé obvinění Trumpa posílí a republikány rozdivočí," uvedl v komentáři pro britský The Guardian někdejší poradce amerického demokratického prezidenta Billa Clintona Sidney Blumenthal. "Pravicoví mocipáni vědí, že monstrum, které stvořili, se nyní vymklo kontrole," pokračuje a pro popis dění okolo Trumpa používá slovní spojení, která bychom čekali ve filmech o vraždění upírů: "Probodnutí srdcem kůlem nezafungovalo".

Španělský deník La Vanguardia napsal, že "Trumpův proces je zkouškou ohněm pro americkou demokracii". Exprezident je dnes obyčejným občanem, ale přesto je neobyčejný. Proces s ním může trvat roky a on mezitím může pokračovat v předvolební kampani, organizovat demonstrace, které mohou vést k násilí, a dál polarizovat společnost, uvedl deník.

Podle belgických novin De Standaard se Trump díky procesu dostal na své oblíbené místo - do centra dění. Proces je pro něj vzrušující politickou příležitostí, která by mohla napomoci jeho znovuzvolení v prezidentských volbách v příštím roce, dodávají noviny. "Jeho plán není nijak zvlášť sofistikovaný. Trump se bude prezentovat jako oběť politického procesu. Polovina Američanů tuto tirádu odmítne jako ubohou, druhá polovina jí bude (trochu) věřit. Ta druhá je pro Trumpa důležitá," napsal De Standaard. Trumpova prezentace sebe sama jako oběti navíc bude mírnit i předvolební kampaň a výpady jeho hlavního konkurenta ve stranických primárkách Rona DeSantise, dodává belgický deník.

Norský deník Verdens Gang si všímá Trumpova postavení mezi členy Republikánské strany. Proces exprezidenta nepoškodil, ale naopak posílil, a vše nasvědčuje tomu, že Trump bude republikánským prezidentským kandidátem v roce 2024. Nikdo ve straně si nedovolí nesouhlasit, protože "není důležité, co je pravda", ale zda má republikán šanci na vítězství, hoodnotí situaci norské noviny.

Belgický deník Le Soir v komentáři souhlasí s Trupovým prohlášením, že proces je "surreálný" a z historického hlediska ojedinělý.

Francouzská média se případu věnují výhradně zpravodajsky a na jejich stránkách se neobjevily žádné hodnotící komentáře. Názorové rubriky plní články o dnes začínající cestě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona do Číny a o důchodové reformě.

lsa ank