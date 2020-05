Trump tvrdí, že zná indicie o původu viru v čínské laboratoři

Washington - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že má informace, které mu dávají vysokou míru přesvědčení o původu koronaviru ve Virologickém ústavu v čínském Wu-chanu. Konkrétnější však na čtvrtečním tiskovém brífinku nebyl, uvedly tiskové agentury.

Trump opět spekuloval o tom, že Čína vypustila koronavirus do světa strašlivým omylem nebo také záměrně. Na otázku jednoho z novinářů, zda viděl informace, které mu umožňují "vysokou míru přesvědčení" o původu viru ve wu-chanské laboratoři, Trump odpověděl. "Ano, viděl."

Ve wu-chanském institutu byly koncem minulého roku rozpoznány první případy nové nákazy. Laboratoř ale už před několika dny odmítla tvrzení, že vir pochází odtud.

Trump ve čtvrtek rovněž znovu kritizoval vedení Číny za to, že virus nezastavilo ještě ve své zemi. "Buď toho nebyli schopni, nebo se rozhodli to neudělat, a svět těžce utrpěl," řekl americký prezident. Kromě toho opět kritizoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), kterou označil za "PR agenturu Číny".

Trump podle agentury DPA nechtěl potvrdit údaje šéfa amerických tajných služeb Richarda Grenella, jehož úřad ve čtvrtek sdělil, že tajné služby stejně jako většina vědců předpokládají, že nový virus vznikl přirozenou cestou, a ne uměle. Trump řekl, že příslušné sdělení neviděl. Podle něj existuje mnoho teorií a USA zjišťují původ viru.

Většina vědců se shoduje na tom, že koronavirus v Číně přeskočil ze zvířat na člověka a poté se rychle rozšířil.