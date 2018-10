Washington - Americký prezident Donald Trump stupňuje kritiku americké centrální banky (Fed). Na dotaz, co představuje největší riziko pro americkou ekonomiku, listu The Wall Street Journal (WSJ) v úterním rozhovoru řekl, že je to právě Fed. Podle prezidentova názoru Fed příliš rychle zvyšuje základní úrokovou sazbu a jejímu šéfovi Jeromu Powellovi to "v podstatě dělá radost".

Trump, který by rád viděl nízké úrokové sazby, aby si firmy mohly levně půjčovat, Powella do funkce sám jmenoval. Na dotaz, zda své volby lituje, prezident odvětil, že na takové hodnocení je příliš brzy, ale že "možná ano". "Pokaždé když se nám něco povede, zvýší úroky," postěžovala si hlava Spojených států na předsedu Rady guvernérů Fedu.

Centrální banka naposledy zvedla základní úrokovou sazbu koncem září. Bylo to o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,0 až 2,25 procenta. Zároveň v prohlášení dodala, že do konce letošního roku plánuje zvýšit úroky ještě jednou a příští rok přikročí ke třem zvýšením. Zvedat úrokovou sazbu začal Fed už za Powellovy předchůdkyně Janet Yellenové v roce 2015. Předtím ji léta držel na minimu kvůli dopadům finanční krize.

Úkolem Fedu je usilovat o nízkou inflaci a nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v USA je na nejnižší úrovni za posledních téměř 50 let a meziroční růst spotřebitelských cen v srpnu zpomalil na 2,7 procenta z červencových 2,9 procenta. Podle nynějšího šéfa Fedu a mnohých dalších ekonomů tedy již není nutné ekonomiku stimulovat rekordně nízkými sazbami.

Jiného názoru je ale prezident. Trump již dříve uvedl, že Fed "se zbláznil" a je "mimo kontrolu". Kritici se obávají, že kvůli pokračující kritice ze strany hlavy státu investoři ztratí důvěru v odhodlání Fedu řídit inflaci. Trumpovi předchůdci v úřadu prezidenta politiku Fedu nekomentovali na znamení respektu k nezávislosti této instituce, připomněl zpravodajský server BBC.