Trump slíbil odvetu za digitální daň, kterou přijala Francie

Washington - Prezident Spojených států Donald Trump dnes slíbil odvetná opatření vůči Francii kvůli zavedení digitálně daně. Ta je namířená proti internetovým gigantům, jako jsou například americké společnosti Google, Amazon či Facebook. O digitální dani uvažují i další členské země Evropské unie, včetně České republiky.

"Francie právě uvalila digitální daň na naše skvělé americké technologické společnosti. Pokud je někdo daní, měla by to být jejich domovská země," uvedl Trump na svém twitterovém účtu. "Brzy oznámíme významný krok, jenž reaguje na Macronovu hloupost," dodal s odkazem na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Ve svém příspěvku se americký prezident stihl opřít i do francouzského vína. "Vždycky jsem říkal, že americké víno je lepší než francouzské víno!" zakončil Trump svůj tweet.

Podle Bílého domu Trump minulý týden hovořil s Macronem a vyjádřil obavy ohledně digitální daně. Mluvčí Bílého domu Judd Deere uvedl, že Spojené státy "jsou mimořádně zklamány rozhodnutím Francie zavést daň z digitálních služeb na úkor amerických podniků a pracovníků".

Návrh zákona o digitální dani tento měsíc schválil francouzský parlament. Tříprocentní daň z příjmů ze služeb poskytovaných ve Francii se týká firem, které mají v této zemi příjmy nad 25 milionů eur (zhruba 640 milionů Kč) a celosvětově nad 750 milionů eur (přes 19 miliard Kč). Platí zpětně od začátku letošního roku.

Trump už dříve nařídil vyšetřit, zda francouzská digitální daň nediskriminuje americké firmy. Pokud vyšetřování dospěje k závěru, že jsou americké firmy nespravedlivě daněny, může Washington zavést odvetná cla či jiné obchodní restrikce.

Plány na zavedení digitální daně již ohlásily také další členské země Evropské unie, včetně Rakouska, Itálie, Španělska či Británie.

V České republice je nyní v připomínkovém řízení návrh na sedmiprocentní digitální daň. Do státního rozpočtu by podle odhadu ministerstva financí mohla daň přinést pět miliard korun ročně, platit by se mohla od poloviny příštího roku. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur, které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 50 milionů korun.