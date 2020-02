Trump si za šéfa tajných služeb vybral velvyslance USA v Berlíně

New York - Americký prezident Donald Trump si do funkce úřadujícího šéfa tajných služeb (DNI) vybral současného velvyslance Spojených států v Německu Richarda Grenella. Šéf Bílého domu o tom informoval na twitteru. Grenell ve funkci nahradí Josepha Maguira.

"Rick mimořádně dobře reprezentoval naši zemi a já se těším na spolupráci s ním," napsal Trump. Grenell patří k jeho oddaným spojencům, kteří se loajalitou vůči němu nijak netají. V neděli se tento diplomat na twitteru podělil o informaci, že mu zrovna telefonoval prezident.

Funkce šéfa DNI vznikla po teroristických útocích 11. září 2001. Úřad dohlíží na 17 amerických civilních a vojenských zpravodajských agentur včetně CIA. Maguire od loňského srpna také působil jen coby úřadující šéf tohoto úřadu, protože ho ve funkci nepotvrdil Senát. Proto v ní podle amerického listu The New York Times mohl zůstat jen do 12. března. Podle agentury AP není zatím jasné, zda se vrátí do protiteroristické ústředny, kterou vedl před nástupem do DNI.

Grenell je americkým velvyslancem v Berlíně od roku 2018. Za někdejšího republikánského prezidenta George Bushe mladšího pracoval jako mluvčí amerického zastoupení při OSN.

Jeho výběr do funkce šéfa amerických tajných služeb brzy vyvolal kritické reakce. Mark Warner, demokratický senátor z výboru pro zpravodajské služby, poukázal na to, že Trump na tento post posílá "člověka bez jakékoliv zkušenosti ze zpravodajských služeb". Ty si podle něho v době velkých bezpečnostních výzev zaslouží ve svém čele stabilitu a někoho zkušeného.

"Toto by vás mělo vystrašit. Nejde jen o nestoudnou politizaci zpravodajských služeb, ale také o někoho, kdo je pro důležitou bezpečnostní roli zcela nekompetentní," poznamenala na twitteru analytička Susan Hennesseyová z washingtonského ústavu Brookings Institution.

Joseph Maguire se do čela amerických zpravodajských služeb postavil v den, kdy z něho odešel Dan Coats, který měl napjaté vztahy s prezidentem Trumpem. Funkci v DNI tehdy složila i Coatsova náměstkyně Sue Gordonová.