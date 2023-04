Trump si v úterý vyslechl obžalobu, trvá na své nevině

Bývalý americký prezident Donald Trump u soudu v New Yorku, 4. dubna 2023.

Bývalý americký prezident Donald Trump u soudu v New Yorku, 4. dubna 2023. ČTK/AP/Seth Wenig

Palm Beach (USA) - Donald Trump si v úterý před newyorským soudem vyslechl obžalobu v kauze, která se týká plateb pro jeho údajné milenky před prezidentskými volbami v roce 2016. Trump, který se stal prvním obžalovaným americkým exprezidentem, prohlásil, že se necítí být vinen. Později odmítl všech 34 bodů, které mu prokuratura klade za vinu a které se týkají falšování podnikatelských záznamů. Ve svém prvním veřejném projevu po vznesení obžaloby pak v noci na dnešek SELČ bývalý šéf Bílého domu kritizoval prokurátora Alvina Bragga, který podle něj zasahuje do voleb, i soudce Juana Merchana. Americká média se v dnešních komentářích přou o sílu obvinění, kterým Trump čelí.

Manhattanská prokuratura tvrdí, že exprezident před volbami roku 2016 nařídil platby třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Pornoherečka Stormy Daniels a modelka Karen McDougalová dostaly od Trumpových spojenců těsně před prezidentskými volbami celkem 280.000 dolarů (zhruba šest milionů Kč). Třetí platba ve výši 30.000 dolarů (640.000 Kč) byla pro vrátného z Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě. Exprezident přitom čelí podezření, že platby sám financoval, načež transakce zamaskoval jako "právní výdaje".

Podle vyšetřovatelů se penězi pro zmíněné tři osoby Trump snažil nezákonně ovlivnit prezidentské volby a porušil newyorská i federální volební pravidla o financování volební kampaně. Čtyřiatřicet bodů obžaloby se podle listu The New York Times týká případu Stormy Daniels.

V úterý u soudu Trump vinu odmítl a své stíhání označuje za "hon na čarodějnice". Soudce Merchan naplánoval další jednání na 4. prosince a naznačil, že hlavní líčení by mohlo začít v lednu. Trumpa také varoval před prohlášeními, která by mohla zvýšit riziko nepokojů.

Trump, který se v roce 2024 chystá znovu ucházet o prezidentský úřad, pak v noci na dnešek SELČ přednesl ve svém floridském sídle Mar-a-Lago projev, který se podle médií podobal spíše vystoupení na předvolebním mítinku. Zopakoval přitom řadu nepravdivých tvrzení, například o milionech neplatných hlasů ve volbách v roce 2020, v nichž podlehl Joeu Bidenovi.

K obžalobě Trump uvedl, že si nikdy nemyslel, že by se něco takového mohlo v Americe stát. Spojené státy jsou podle něj na cestě do pekla a celý svět se jim směje. Šestasedmdesátiletý politik také znovu zaútočil na newyorského prokurátora Bragga, který má jeho případ na starosti. Obvinil ho z "masivního zasahování do voleb" a z toho, že ho chtěl "dostat za každou cenu" ještě předtím, než o něm a o případu cokoli věděl. Zábrany miliardář neměl ani ve vyjádřeních týkajících se soudce Merchana, kterého považuje za zaujatého.

Americká média se v dnešních komentářích přou o sílu zveřejněných obvinění, které se týkají Trumpa. Podle komentátorů listu The New York Times je obžaloba silná a prokurátor Bragg charakterní a zkušený. Bragg podle deníku řešil podobné případy mnohokrát, newyorský soud se jimi opakovaně zabýval a "ve většině případů zněl verdikt vinen", uvedli autoři komentáře. Naopak komentář listu The Wall Street Journal (WSJ) považuje případ za slabý.

Server Politico napsal, že Trump obžaloby využil pro rozjezd dalšího kola kampaně před prezidentskými volbami. Spolu s Trumpovou rostoucí popularitou v průzkumech to potrhuje "ústřední paradox Trumpovy politické kariéry: jeho postavení těží z krizí, které prožívá," píše Politico. "Trapnost americké politiky možná, ale jen možná, dosáhla svého dna," podotýká v dnešním sloupku list The Washington Post.