Trump si stěžoval na ukradené vítězství, ale bez důkazů

Washington - Americký prezident Donald Trump znovu na tiskové konferenci tvrdil, že volby vyhrál, ale vítězství mu během sčítání hlasů krade zkorumpovaná mašinérie, ovládaná jeho soupeři z řad demokratů. Žádné důkazy pro svá obvinění nepředložil a po svém prohlášení novináře opustil, aniž by jim umožnil položit mu otázky. Republikáni Trumpa za jeho výroky k volbám hájí i kritizují.

"Vedli jsme v mnoha klíčových státech, a to o hodně, ale pak šla čísla prudce dolů," řekl Trump a stěžoval si na údajné nepřipuštění pozorovatelů ke sčítání hlasů a na započítávání údajně zfalšovaných hlasů, zaslaných poštou. Zdůraznil, že kdyby se počítaly jen "zákonné hlasy", tak by snadno vyhrál. Ale do voleb podle něj zasáhla velká média, velké peníze a velké technologické firmy. Zdůraznil, že se o ukradené vítězství bude soudit.

"Trump zopakoval obvinění z volebních podvodů bez předložení důkazů," upozornila stanice BBC, podobně jako agentura Reuters. Ta celé vystoupení označila za signál, že Trump není ochoten ustoupit svému demokratickému soupeři Joeovi Bidenovi.

"Prezident se zdá čím dál víc izolovaný ve své republikánské straně, zatímco sčítání hlasů pokračuje," napsala agentura AFP. Upozornila také, že některé americké televize v obavě z šíření dezinformací přerušily vysílání prezidentova vystoupení, ačkoliv Trump se chopil slova poprvé od volební noci.

"Tady jsme opět v neobvyklé situaci, kdy (musíme) nejen přerušit prezidenta Spojených států, ale také jej opravit," vyhrkl moderátor Brian Williams ze stanice MSNBC, která velmi rychle přerušila přímý přenos.

NBC News a ABC News také přerušily vysílání Trumpovy tiskové konference, která v konečném důsledku ani nebyla tiskovou konferencí, protožeč prezident opustil sál bez připuštění jakýchkoli otázek.

CNN se rozhodla neodpojit Trumpovi mikrofon, nicméně Jake Tapper doprovodil vystoupení hlavy státu odsudkem: "Jaká je to smutná noc pro Spojené státy vidět, jak jejich prezident (...) falešně obviňuje lidi, že se mu snaží ukrást volby."

BBC na svém webu upozornila, že proti Trumpovým tvrzením se ohradil republikánský guvernér Marylandu Larry Hogan, který uvedl na Twitteru, že proti Trumpovým tvrzením neexistuje "žádná obrana" a že tato tvrzení "podkopávají náš demokratický proces". Republikánský člen Sněmovny reprezentantů za Illinois Adam Kinzinger na Twitteru prezidenta vyzval, že jestli má oprávněné obavy z falšování, tak ať předloží důkaz a předá jej soudu. Jinak ať přestane šířit dezinformace.

Mezitím se Trumpův náskok ve státu Georgia ztenčil během pouhých dvou hodin z téměř 10.000 na necelých 3.500 hlasů, dodala BBC.

Agentura AP dala Trumpovo vystoupení, podkopávající nepodloženými nařčeními důvěru ve volby, do kontrastu s vystoupením prezidentova soupeře. Joe Biden o několik hodin dříve vyzýval k trpělivosti: "Demokracie je občas složitá. Někdy taky vyžaduje trochu trpělivosti," vzkázal Biden téměř dva dny po uzavření posledních volebních místností. "Žádám všechny, aby zůstali v klidu... Proces funguje. Sčítání se dokončuje a (výsledek) budeme vědět velmi brzy," citovala jej americká média.

Republikáni Trumpa za výroky k volbám hájí i kritizují

Ostrou kritiku od některých republikánských politiků si dnes vysloužil prezident Donald Trump za výroky, jimiž zpochybnil regulérnost voleb. Řekl mimo jiné, že demokraté se mu snaží vítězství ukrást. Bývalý republikánský kandidát na prezidenta Rick Santorum označil Trumpova slova za nezodpovědná, nepřijatelná jsou také podle guvernéra státu Maryland Larryho Hogana. Na Trumpovu obranu se naopak postavili senátoři Lindsey Graham či Ted Cruz.

Trump na tiskové konferenci v Bílém domě řekl, že se považuje za vítěze úterních voleb, a zopakoval nepodložené obvinění, že se mu demokraté snaží vítězství ukrást. Výsledky hlasování hodlá podle svých slov napadnout u nejvyššího soudu. Zahraniční tiskové agentury upozorňují, že úřady v USA neodhalily zatím žádné významné nesrovnalosti při hlasování ve volbách.

Bývalý senátor Santorum, který se v roce 2012 neúspěšně ucházel o republikánskou nominaci do prezidentského klání, označil aktuální Trumpovy výroky za nebezpečné. "Žádný zvolený republikán se za toto prohlášení nepostaví. Ani jeden z nich," řekl stanici CNN. Podle něj nebyla většina prezidentových obvinění na tiskové konferenci založena na faktech. Santorum odmítl kritiku států, v nichž se stále sčítají hlasy a upozornil, že v čele dvou z nich - Georgie a Arizony - stojí republikáni.

Ke kritice prezidenta Trumpa se připojil i republikánský guvernér státu Maryland Larry Hogan. Na twitteru napsal, že pro prezidentovy výroky, které "podkopávají náš demokratický proces", neexistuje žádné ospravedlnění. "Amerika počítá hlasy a my musíme respektovat výsledek, jako jsme to dělali vždy. Žádné volby ani osoba nejsou důležitější než naše demokracie," uvedl Hogan, který je předsedou asociace sdružující americké guvernéry.

Kongresman Adam Kinzinger vyjádřil přání, aby byl každý legální hlas sečten. "Pokud máte legitimní obavy kvůli podvodům, předložte důkaz a podejte žalobu u soudu. Přestaňte šířit vyvrácené dezinformace," napsal.

Nepřímo Trumpa ve svých vyjádřeních podle AP kritizovali i senátoři Marco Rubio či Mitt Romney. Například aljašská senátorka Lisa Murkowská vyzvala, aby lidé byli trpěliví a vyčkali výsledku voleb.

Někteří republikáni se ale naopak jasně postavili za prezidenta. "Můžu vám říct, že prezident je naštvaný, já jsem naštvaný a voliči by měli být naštvaní," uvedl texaský senátor a někdejší uchazeč o prezidentskou kandidaturu Ted Cruz ve vysílání stanice Fox News. Podle něj v klíčovém státě Pensylvánie nařídili spočítat všechny hlasy do okamžiku, "než Biden vyhraje".

Na sčítací komisaře v Pensylvánii zaútočil i další senátor a Trumpův spojenec Lindsey Graham. Podle něj brání komisaři lidem v přístupu do sčítacích místností, protože "nechtějí, aby lidé viděli, co tam dělají". V Pensylvánii je podle posledních údajů sečteno 96 procent hlasů, zbývají sečíst hlasy z městských aglomerací nakloněných spíše demokratům. Graham vyjádřil Trumpovi podporu také finančně. Jeho právnímu fondu daroval 500.000 dolarů (11,3 milionu Kč).

"Stojím za prezidentem Donaldem Trumpem," uvedl na twitteru také viceprezident Mike Pence. Zároveň dodal, že je třeba sečíst "všechny legální hlasy". Trump přitom v posledních dvou dnech několikrát vyzval, aby se sčítat přestalo.

Na twitteru se k situaci po volbách vyjádřili i prezidentovi synové Eric a Donald. "Kde jsou republikáni! Nebuďte přece bezpáteřní. Bojujte proti tomuhle podvodu," napsal Eric. Voliči podle něj republikánům nikdy neodpustí, pokud se budou chovat jako ovce. Donald Trump mladší napsal, že nejlepší pro budoucnost USA bude, když jeho otec zahájí "totální válku" o volby a odhalí všechny podvody. "Je načase uklidit tenhle nepořádek a přestat vypadat jako banánová republika," dodal.