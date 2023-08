Trump si přeje, aby se soud v jeho volební kauze konal až po příštích volbách

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump si přeje, aby se hlavní líčení v soudním procesu, v němž čelí obvinění ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020, konalo až po příštích prezidentských volbách v roce 2024, pokud vůbec, informuje agentura Reuters. Trump se takto vyjádřil poté, co vyšetřovatel americké vlády Jack Smith ve čtvrtek federálnímu soudu ve Washingtonu jako termín zahájení líčení navrhl 2. leden příštího roku. Soudkyně by mohla o harmonogramu rozhodnout do konce měsíce.

"K takovému procesu ...... by mělo dojít, pokud vůbec, až po volbách," uvedl Trump v noci na dnešek v příspěvku na své sociální síti Truth Social. Bývalý prezident je aktuálně jasným favoritem na zisk republikánské nominace do příštích prezidentských voleb. Povolební termín začátku hlavního líčení by v případě Trumpova vítězství mohl prezidentovi umožnit své stíhání zastavit, píše Reuters.

Smith začátkem srpna oznámil obžalobu Trumpa ze zločinného spiknutí proti americkým voličům i vládě Spojených států. Podle vyšetřovatelů se Trump dopustil nezákonného jednání, když po porážce v posledních prezidentských volbách šířil nepodložená tvrzení o podvodech s hlasy a společně s dalšími aktéry hledal způsoby, jak zablokovat potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena.

Trump naopak jakékoli porušení zákona odmítá a jeho tým obvinění neustále vykresluje jako politicky motivovaná.

Pokud by hlavní líčení v Trumpově volební kauze začalo již v lednu, znamenalo by to, že by exprezident stanul před soudem třikrát už v první polovině příštího roku. Na konci března jej čeká začátek soudu v New Yorku v kauze údajného falšování podnikatelských záznamů, o dva měsíce později má na Floridě začít proces kolem přechovávání vládních dokumentů po odchodu z funkce.