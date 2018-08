Washington - Americký prezident Donald Trump vyjádřil solidaritu s bývalým šéfem své volební kampaně Paulem Manafortem a svého někdejšího osobního právníka Michaela Cohena obvinil, že lže. Šéf Bílého domu tak učinil v rozhovoru, který ve středu poskytl televizní stanici Fox News a který byl odvysílán dnes. Manaforta v úterý porota shledala vinným z daňových úniků a finančních podvodů, Cohen se týž den přiznal mimo jiné k manipulaci s financováním voleb na pokyn Trumpa.

Trump stanici Fox News řekl, že si Manaforta váží za jeho práci pro významné republikánské politiky. Podle prezidenta některé věci, kvůli kterým byl Manafort obviněn, "pravděpodobně dělá každý konzultant, každý lobbyista ve Washingtonu".

Agentura Reuters upozornila, že reportérka, která rozhovor s Trumpem vedla, před jeho odvysíláním tvrdila, že prezident řekl, že bude uvažovat o udělení milosti Paulovi Manafortovi. V rozhovoru, který Fox News odvysílala, ale taková informace nezazněla.

Svého bývalého dlouholetého osobního právníka Michaela Cohena Trump označil za člověka, který pro něj pracoval jen na poloviční úvazek a který si nyní vymýšlí "lži", aby sám sebe před soudem chránil.

Oba případy, jak Manafortův, tak Cohenův, podle prezidenta nijak nesouvisí s jeho kampaní před volbami v roce 2016. Cohen přitom u soudu řekl, že jej "kandidát na federální úřad" před dvěma lety navedl, aby zaplatil dvojici žen za mlčení. Obě ženy posléze uvedly, že měly s Trumpem vztah. Činy, ke kterým se Cohen přiznal, navíc podle šéfa Bílého domu vůbec nejsou trestné.

Trump se rovněž vyjádřil k možnosti, že by čelil ústavní žalobě, takzvanému impeachmentu, a mohl být v důsledku zbaven funkce. "Nevím, jak by mohli pohnat před soud (v rámci procesu impeachmentu) někoho, kdo dělá tak skvělou práci," řekl a naznačil, že by to mělo dalekosáhlé ekonomické následky. "Pokud by mě před soud pohnali, myslím, že by se zhroutil trh. Myslím, že by všichni byli velmi chudí," dodal.

V rozhovoru Trump kritizoval mimo jiné i svého ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. "Uvedl jsem do úřadu ministra spravedlnosti, který nikdy nedostal ministerstvo spravedlnosti pod kontrolu," řekl šéf Bílého domu. Do záležitostí ministerstva se podle svých slov ale vměšovat nehodlá. "Nebudu se do toho plést a možná je to to nejlepší, co můžu udělat," řekl.

Sessions, který z titulu ministerského úřadu zastává i funkci generálního prokurátora, se proti Trumpově výrokům ohradil. "Převzal jsem kontrolu nad ministerstvem spravedlnosti ode dne, kdy jsem byl do úřadu uveden," uvedl ministr v prohlášení. "Dokud budu generálním prokurátorem, nebude činnost ministerstva spravedlnosti ovlivněna nevhodnými politickými úvahami," konstatoval.

Sessions se zároveň energicky zastal pracovníků svého rezortu. Neexistuje prý žádný stát, který by mohl využívat služeb tak schopných a oddaných vyšetřovatelů a prokurátorů, jako jsou ti, kteří pracují v USA. "Jsem hrdý, jak úspěšně prosazujeme vládu práva," uvedl ministr v očividné reakci na Trumpova obvinění.