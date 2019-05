Trump se vyslovil pro potraty v případě znásilnění nebo incestu

Washington - Americký prezident Donald Trump na twitteru uvedl, že potrat by měl být povolený v případě znásilnění nebo incestu. Britský deník The Guardian na svých internetových stránkách napsal, že je to v rozporu s novým restriktivním zákonem, který tento týden podepsala republikánská guvernérka ve státě Alabama.

Stát na jihu USA zakázal ženám předčasně ukončit těhotenství s výjimkou situace, kdy existuje vážné nebezpečí pro zdraví matky. Trump v sobotu na twitteru připomněl, že je silně proti potratům s výjimkou tří případů: znásilnění, plození dětí mezi blízkými příbuznými a ochrana života matky.

Šéf Bílého domu také napsal, že otázka potratů bude jedním z hlavních témat v kampani před prezidentskými volbami, které se budou konat v listopadu příštího roku. Vyzval odpůrce potratů, aby se spojili. "Pokud se budeme chovat bláznivě a nebudeme sjednocení, pak to, co jsme pro ochranu života vybojovali, může rychle zmizet," varoval Trump.

Také demokraté už dali najevo, že problematika potratů pro ně bude důležitým tématem v kampani před volbami příští hlavy státu.

Na dnešek jsou v Alabamě naplánovány protesty proti novému přísnému protipotratovému zákonu.