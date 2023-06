Trump se u soudu prohlásí za nevinného, později vystoupí s projevem

Miami - Bývalý americký prezident Donald Trump se chystá prohlásit, že je nevinný, až později dnes předstoupí před soud v Miami, kde si vyslechne obžalobu v kauze přechovávání utajovaných dokumentů. Z Floridy se následně vrátí do svého golfového klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey, odkud se k případu vyjádří, píše list The New York Times (NYT).

Trump v rozhovoru s moderátorem bostonského rádia Howiem Carrem v předvečer svého očekávaného příchodu k soudu uvedl, že "neudělal nic špatného". "Upřímně, je to pro naši zemi ostuda," poznamenal Trump o federálním obvinění, kterému čelí. Zároveň vyzval své stoupence, aby zůstali silní.

Dnes kolem 15:00 místního času (21:00 SELČ) je exprezident očekáván u federálního soudu v Miami kvůli úkonům spojeným s obžalobou. Z Miami se podle NYT ještě dnes vrátí do New Jersey a ve 20:15 místního času (středa 02:15 SELČ) plánuje promluvit ke svým stoupencům.

Trumpovy právní problémy se stupňují v době, kdy bývalý prezident usiluje o návrat do Bílého domu po volbách v roce 2024. V dubnu se stal prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, když si u soudu na Manhattanu vyslechl obvinění v kauze peněz za mlčení údajné milenky. Nyní je Trump také prvním bývalým šéfem Bílého domu, který čelí federálnímu obvinění.

Federální prokurátoři proti exprezidentovi vznášejí obžalobu o 37 bodech v návaznosti na vyšetřování okolností, za kterých Trump po odchodu z funkce přechovával ve svém floridském sídle tisíce vládních dokumentů včetně těch podléhajících utajení.

Podle obvinění v Trumpově kanceláři, koupelně, skladu nebo v sále byly v krabicích některé z nejcitlivějších amerických vojenských tajemství, včetně informací o americkém jaderném programu, vojenských operacích a schopnostech jiných států. Dokumenty pocházely od ministerstva obrany, Ústřední zpravodajské služby (CIA), Národní agentury pro bezpečnost (NSA) a dalších agentur.

Fotografie z vyšetřování ukazují stohy krabic ukrytých v tanečním sále a ve sprše. Obžaloba také zahrnuje obvinění z maření spravedlnosti, což souvisí s Trumpovou snahou ponechat si dokumenty i přes pokusy úřadů získat je zpět. Podle právních expertů by Trumpovi v případě odsouzení v této kauze hrozilo dlouhé odnětí svobody. Exprezident ovšem pochybení odmítá a stejně jako při minulých kauzách se označuje za oběť politického spiknutí.