Buenos Aires/Air Force One - Donald Trump se s Kim Čong-unem sejde zřejmě počátkem příštího roku, v lednu nebo v únoru. Zvažují se tři místa, kde by se se severokorejským vůdcem mohl setkat. Americký prezident to řekl novinářům na palubě letadla Air Force One po odletu z Argentiny, kde se zúčastnil jednání dvaceti největších ekonomik světa G20 a povečeřel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

"Skvěle si rozumíme. Máme dobrý vztah," řekl Trump o svém severokorejském protějšku. Dodal, že jednoho dne Kima pozve do Spojených států. Oba státníci se sešli poprvé na historické schůzce v červnu v Singapuru.

USA trvají na plné a ověřitelné denuklearizaci Severní Koreje. Severokorejský vůdce vyjádřil koncem listopadu ochotu dovolit inspektorům vstup do hlavního jaderného komplexu země v Jongbjonu. Již dříve Kim Čong-un naznačil připravenost jaderné zařízení v Jongbjonu trvale uzavřít, pokud Spojené státy učiní "odpovídající" opatření.